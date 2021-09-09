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Эксперты ЭИСИ обсудили предстоящие выборы в Госдуму

Эксперты ЭИСИ обсудили предстоящие выборы в Госдуму - РИА Новости, 09.09.2021

Эксперты ЭИСИ обсудили предстоящие выборы в Госдуму

В ходе круглого стола "На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме" эксперты обменялись мнениями о предстоящих выборах. В частности, руководитель... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:20

2021-09-09T18:20

2021-09-09T18:20

политика

госдума рф

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В ходе круглого стола "На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме" эксперты обменялись мнениями о предстоящих выборах. В частности, руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов рассказал о результатах опроса, согласно которому 29% респондентов готовы проголосовать за "Единую Россию". Второе и третье места занимают соответственно КПРФ (16,5%) и ЛДПР (10%). Эксперт уточнил, что в опросе приняли участие 4 тысячи человек, а данные собирались в период с 6 по 8 сентября.Мамонов добавил, что достаточно неплохие перспективы попасть в Госдуму есть у партии "Новые люди". Также шанс на преодоление 5-процентного барьера есть у Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Всего же так называемые малые партии, по словам Мамонова, могут совокупно рассчитывать на 19% голосов избирателей.Представитель ВЦИОМа также отметил, что 52% опрошенных ответили, что точно примут участие в выборах. Однако Мамонов уточнил, что цифры голосования и явки еще могут скорректироваться в последнюю предвыборную неделю."Это будет очень интересная неделя, которая может многое изменить. Различная динамика в это время вполне возможна – это неизбежное явление", – сказал Михаил Мамонов.В свою очередь ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман поделился данными опроса фонда "Общественное мнение". По данным ФОМа, лидером на данный момент является "Единая Россия" (29,4%), на втором месте – КПРФ (13,7%), замыкает тройку ЛДПР (10,6%). Он уточнил, что рейтинг ЛДПР показывает большую устойчивость и практически не колебался в течение года. При этом руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова добавила, что и другие партии в последнее время не показывают сильных изменений рейтинга в какую-либо сторону.Управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев уточнил, что у "Единой России" наблюдался откат рейтинга несколько месяцев назад, однако за последнее время партии удалось укрепить позиции. Это, по мнению эксперта, произошло за счет понятной и активной избирательной кампании партии власти."Сегодняшние показатели, те данные, которые нам предложили наши коллеги-социологи, говорят о том, что рейтинговый спад партии преодолен. Сейчас идет наращивание позиций "Единой России". И уверенно можно говорить, что уже никто не сможет оспорить лидерство этой партии", – сказал Алиев.

https://ria.ru/20210805/eisi-1744570031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия