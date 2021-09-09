Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/vybory-1749404308.html
Эксперты ЭИСИ обсудили предстоящие выборы в Госдуму
Эксперты ЭИСИ обсудили предстоящие выборы в Госдуму - РИА Новости, 09.09.2021
Эксперты ЭИСИ обсудили предстоящие выборы в Госдуму
В ходе круглого стола "На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме" эксперты обменялись мнениями о предстоящих выборах. В частности, руководитель... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:20
2021-09-09T18:20
политика
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749401856_0:0:3398:1912_1920x0_80_0_0_b493621b9692a40e0190103e91fcbe80.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В ходе круглого стола "На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме" эксперты обменялись мнениями о предстоящих выборах. В частности, руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов рассказал о результатах опроса, согласно которому 29% респондентов готовы проголосовать за "Единую Россию". Второе и третье места занимают соответственно КПРФ (16,5%) и ЛДПР (10%). Эксперт уточнил, что в опросе приняли участие 4 тысячи человек, а данные собирались в период с 6 по 8 сентября.Мамонов добавил, что достаточно неплохие перспективы попасть в Госдуму есть у партии "Новые люди". Также шанс на преодоление 5-процентного барьера есть у Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Всего же так называемые малые партии, по словам Мамонова, могут совокупно рассчитывать на 19% голосов избирателей.Представитель ВЦИОМа также отметил, что 52% опрошенных ответили, что точно примут участие в выборах. Однако Мамонов уточнил, что цифры голосования и явки еще могут скорректироваться в последнюю предвыборную неделю."Это будет очень интересная неделя, которая может многое изменить. Различная динамика в это время вполне возможна – это неизбежное явление", – сказал Михаил Мамонов.В свою очередь ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман поделился данными опроса фонда "Общественное мнение". По данным ФОМа, лидером на данный момент является "Единая Россия" (29,4%), на втором месте – КПРФ (13,7%), замыкает тройку ЛДПР (10,6%). Он уточнил, что рейтинг ЛДПР показывает большую устойчивость и практически не колебался в течение года. При этом руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова добавила, что и другие партии в последнее время не показывают сильных изменений рейтинга в какую-либо сторону.Управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев уточнил, что у "Единой России" наблюдался откат рейтинга несколько месяцев назад, однако за последнее время партии удалось укрепить позиции. Это, по мнению эксперта, произошло за счет понятной и активной избирательной кампании партии власти."Сегодняшние показатели, те данные, которые нам предложили наши коллеги-социологи, говорят о том, что рейтинговый спад партии преодолен. Сейчас идет наращивание позиций "Единой России". И уверенно можно говорить, что уже никто не сможет оспорить лидерство этой партии", – сказал Алиев.
https://ria.ru/20210805/eisi-1744570031.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749401856_667:0:3398:2048_1920x0_80_0_0_f845affd12fa4546fe238ef58978dcd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, россия
18:20 09.09.2021
 

Эксперты ЭИСИ обсудили предстоящие выборы в Госдуму

© РИА Новости / Максим БогодвидОбработка помещения во время презентации работы участковой избирательной комиссии
Обработка помещения во время презентации работы участковой избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В ходе круглого стола "На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме" эксперты обменялись мнениями о предстоящих выборах. В частности, руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов рассказал о результатах опроса, согласно которому 29% респондентов готовы проголосовать за "Единую Россию". Второе и третье места занимают соответственно КПРФ (16,5%) и ЛДПР (10%). Эксперт уточнил, что в опросе приняли участие 4 тысячи человек, а данные собирались в период с 6 по 8 сентября.
Мамонов добавил, что достаточно неплохие перспективы попасть в Госдуму есть у партии "Новые люди". Также шанс на преодоление 5-процентного барьера есть у Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Всего же так называемые малые партии, по словам Мамонова, могут совокупно рассчитывать на 19% голосов избирателей.
Информационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственную Думу - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 18:51
Эксперты подвели итоги выдвижения кандидатов на выборы 19 сентября
Представитель ВЦИОМа также отметил, что 52% опрошенных ответили, что точно примут участие в выборах. Однако Мамонов уточнил, что цифры голосования и явки еще могут скорректироваться в последнюю предвыборную неделю.
"Это будет очень интересная неделя, которая может многое изменить. Различная динамика в это время вполне возможна – это неизбежное явление", – сказал Михаил Мамонов.
В свою очередь ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман поделился данными опроса фонда "Общественное мнение". По данным ФОМа, лидером на данный момент является "Единая Россия" (29,4%), на втором месте – КПРФ (13,7%), замыкает тройку ЛДПР (10,6%). Он уточнил, что рейтинг ЛДПР показывает большую устойчивость и практически не колебался в течение года. При этом руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова добавила, что и другие партии в последнее время не показывают сильных изменений рейтинга в какую-либо сторону.
"Выражаясь современным языком, рейтинги крупных партий вышли на плато", – сказала Соколова.
Управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев уточнил, что у "Единой России" наблюдался откат рейтинга несколько месяцев назад, однако за последнее время партии удалось укрепить позиции. Это, по мнению эксперта, произошло за счет понятной и активной избирательной кампании партии власти.
"Сегодняшние показатели, те данные, которые нам предложили наши коллеги-социологи, говорят о том, что рейтинговый спад партии преодолен. Сейчас идет наращивание позиций "Единой России". И уверенно можно говорить, что уже никто не сможет оспорить лидерство этой партии", – сказал Алиев.
 
ПолитикаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха
05:49Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
Лента новостейМолния