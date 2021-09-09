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В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов - РИА Новости, 09.09.2021
В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
Следы разработчиков приложения для выборов, которое "подсказывает" избирателю кандидатов, ведут в США - к компаниям, связанным с военным ведомством, где... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:36
2021-09-09T13:45
общество
сша
москва
единая россия
госдума рф
министерство обороны сша
мария захарова
василий пискарев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следы разработчиков приложения для выборов, которое "подсказывает" избирателю кандидатов, ведут в США - к компаниям, связанным с военным ведомством, где работают бывшие сотрудники Пентагона, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев ("Единая Россия").Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов" о том, что проекты Алексея Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств по следующей схеме - зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Захарова добавила, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ."Наряду с поступившей ранее информацией о возможном использовании российских граждан, работающих в посольствах ряда стран в Москве, в качестве посредников для финансирования экстремистской деятельности в России, в настоящее время получена информация и об источниках финансирования проекта и приложений для смартфона, с помощью которых зарубежные "доброжелатели" России собираются повлиять на результаты выборов в нашей стране", - написал Пискарев в Telegram-канале.По его словам, речь идет о приложении, "которое подскажет избирателю фамилию кандидата, за которого ему следует проголосовать"."Как оказалось, следы ведут в США, к компаниям, связанным с военным ведомством, где работают бывшие сотрудники Пентагона. Выявлены также 134 тестировщика программного обеспечения, разработанного при участии американских компаний. В данном случае мы вновь сталкиваемся с прямым вмешательством в наши внутренние дела, которое даже не пытаются завуалировать", - отметил законодатель.Пискарев указал, что думская комиссия "находится в постоянном контакте с компетентными органами по данным фактам". "Анализ поступающей в комиссию информации свидетельствует об усилении попыток внешних сил вовлечь российских граждан в деструктивную деятельность накануне предстоящих 19 сентября выборов", - добавил он.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
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общество, сша, москва, единая россия, госдума рф, министерство обороны сша, мария захарова, василий пискарев, россия
13:36 09.09.2021 (обновлено: 13:45 09.09.2021)
 
В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов

Депутат Пискарев: следы программы, "подсказывающей" россиянам, как голосовать, ведут в США

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота участковой избирательной комиссии в Казани
Работа участковой избирательной комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следы разработчиков приложения для выборов, которое "подсказывает" избирателю кандидатов, ведут в США - к компаниям, связанным с военным ведомством, где работают бывшие сотрудники Пентагона, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев ("Единая Россия").
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов" о том, что проекты Алексея Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств по следующей схеме - зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам. Захарова добавила, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ.
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"Наряду с поступившей ранее информацией о возможном использовании российских граждан, работающих в посольствах ряда стран в Москве, в качестве посредников для финансирования экстремистской деятельности в России, в настоящее время получена информация и об источниках финансирования проекта и приложений для смартфона, с помощью которых зарубежные "доброжелатели" России собираются повлиять на результаты выборов в нашей стране", - написал Пискарев в Telegram-канале.
По его словам, речь идет о приложении, "которое подскажет избирателю фамилию кандидата, за которого ему следует проголосовать".
"Как оказалось, следы ведут в США, к компаниям, связанным с военным ведомством, где работают бывшие сотрудники Пентагона. Выявлены также 134 тестировщика программного обеспечения, разработанного при участии американских компаний. В данном случае мы вновь сталкиваемся с прямым вмешательством в наши внутренние дела, которое даже не пытаются завуалировать", - отметил законодатель.
Пискарев указал, что думская комиссия "находится в постоянном контакте с компетентными органами по данным фактам". "Анализ поступающей в комиссию информации свидетельствует об усилении попыток внешних сил вовлечь российских граждан в деструктивную деятельность накануне предстоящих 19 сентября выборов", - добавил он.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
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ОбществоСШАМоскваЕдиная РоссияГосдума РФМинистерство обороны СШАМария ЗахароваВасилий ПискаревРоссия
 
 
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