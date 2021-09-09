Лидеры списка "Единой России" сами решат, идти ли в Госдуму, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: лидеры списка ЕР сами решат, идти ли в Госдуму
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все лидеры списка "Единой России", включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, сами решат, идти ли в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хочу напомнить ответ на соответствующий вопрос, который был задан президенту на Дальневосточном экономическом форуме. (Журналист Сергей) Брилев спросил его про Лаврова и Шойгу, и президент сказал, что это решение они должны принять лично. Это же относится ко всем остальным. Это личное решение тех, кто участвует в процессе. Процедура вся прописана в законе, и дальше это вопрос личного решения участников", - ответил Песков журналистам на вопрос об участии Кузнецовой в выборах в Госдуму.
3 сентября, 11:22Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, заявил Путин
Ранее в рамках Восточного экономического форума Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.
Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме них в пятерку вошли главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.