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Лидеры списка "Единой России" сами решат, идти ли в Госдуму, заявил Песков
Лидеры списка "Единой России" сами решат, идти ли в Госдуму, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2021
Лидеры списка "Единой России" сами решат, идти ли в Госдуму, заявил Песков
Все лидеры списка "Единой России", включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, сами решат, идти ли в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:45
2021-09-09T12:45
политика
единая россия
госдума рф
общероссийский народный фронт
елена шмелева
анна кузнецова
россия
денис проценко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все лидеры списка "Единой России", включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, сами решат, идти ли в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хочу напомнить ответ на соответствующий вопрос, который был задан президенту на Дальневосточном экономическом форуме. (Журналист Сергей) Брилев спросил его про Лаврова и Шойгу, и президент сказал, что это решение они должны принять лично. Это же относится ко всем остальным. Это личное решение тех, кто участвует в процессе. Процедура вся прописана в законе, и дальше это вопрос личного решения участников", - ответил Песков журналистам на вопрос об участии Кузнецовой в выборах в Госдуму.Ранее в рамках Восточного экономического форума Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме них в пятерку вошли главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
https://ria.ru/20210903/putin-1748506293.html
https://ria.ru/20210812/vybory-1745447219.html
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политика, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, елена шмелева, анна кузнецова, россия, денис проценко
12:45 09.09.2021
 
Лидеры списка "Единой России" сами решат, идти ли в Госдуму, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: лидеры списка ЕР сами решат, идти ли в Госдуму

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все лидеры списка "Единой России", включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, сами решат, идти ли в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хочу напомнить ответ на соответствующий вопрос, который был задан президенту на Дальневосточном экономическом форуме. (Журналист Сергей) Брилев спросил его про Лаврова и Шойгу, и президент сказал, что это решение они должны принять лично. Это же относится ко всем остальным. Это личное решение тех, кто участвует в процессе. Процедура вся прописана в законе, и дальше это вопрос личного решения участников", - ответил Песков журналистам на вопрос об участии Кузнецовой в выборах в Госдуму.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 11:22
Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, заявил Путин
Ранее в рамках Восточного экономического форума Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.
Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме них в пятерку вошли главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
Заседание Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 11:17
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Единой России" на выборы в Госдуму
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФОбщероссийский народный фронтЕлена ШмелеваАнна КузнецоваРоссияДенис Проценко
 
 
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