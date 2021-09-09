https://ria.ru/20210909/vybory-1749329205.html

Лидеры списка "Единой России" сами решат, идти ли в Госдуму, заявил Песков

Лидеры списка "Единой России" сами решат, идти ли в Госдуму, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2021

Лидеры списка "Единой России" сами решат, идти ли в Госдуму, заявил Песков

Все лидеры списка "Единой России", включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, сами решат, идти ли в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:45

2021-09-09T12:45

2021-09-09T12:45

политика

единая россия

госдума рф

общероссийский народный фронт

елена шмелева

анна кузнецова

россия

денис проценко

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все лидеры списка "Единой России", включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, сами решат, идти ли в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хочу напомнить ответ на соответствующий вопрос, который был задан президенту на Дальневосточном экономическом форуме. (Журналист Сергей) Брилев спросил его про Лаврова и Шойгу, и президент сказал, что это решение они должны принять лично. Это же относится ко всем остальным. Это личное решение тех, кто участвует в процессе. Процедура вся прописана в законе, и дальше это вопрос личного решения участников", - ответил Песков журналистам на вопрос об участии Кузнецовой в выборах в Госдуму.Ранее в рамках Восточного экономического форума Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и главу МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме них в пятерку вошли главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

https://ria.ru/20210903/putin-1748506293.html

https://ria.ru/20210812/vybory-1745447219.html

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политика, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, елена шмелева, анна кузнецова, россия, денис проценко