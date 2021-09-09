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В Кремле проходят переговоры Путина и Лукашенко
В Кремле проходят переговоры Путина и Лукашенко - РИА Новости, 09.09.2021
В Кремле проходят переговоры Путина и Лукашенко
В Кремле уже больше часа идут переговоры Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:11
2021-09-09T19:19
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Кремле уже больше часа идут переговоры Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.Они беседуют в формате тет-а-тет, а после ответят на вопросы журналистов. Никаких документов подписывать сегодня не планируется.Среди тем переговоров — результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие аспекты двусторонних отношений, а также актуальные проблемы региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.Как указал Путин, саммит не связан с политическим календарем в России и Белоруссии, а нацелен на обсуждение вопросов интеграции.Российский президент отметил, что долгое время в этом направлении велась напряженная работа на экспертном и правительственном уровнях."Нам нужно с вами сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время — по-моему, завтра даже они собираются в Минске — финализировать некоторых из этих договоренностей", — сказал Путин.По словам Лукашенко, лидеры готовы обсудить все 28 союзных программ по развитию экономической интеграции. Завтра их могут подписать на заседании совета министров Союзного государства в Минске."Если они их принимают, то на Высшем Госсовете, как мы договаривались с вами, &lt;...&gt; может быть, в конце октября примем окончательно эти программы. Это будет прорыв, прорыв во многих сферах", — заявил белорусский президент.Он отметил, что союзные программы — это не тайна: их опубликуют, и стороны покажут общественности, по каким направлениям работали."Если мы что-то хорошее сделаем, пусть это будет подарок к этому большому празднику предвыборному, если народ это оценит", — добавил Лукашенко.Как подчеркнул российский лидер, в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик и повышения конкурентноспособности."Но мне кажется, мы на правильном пути", — добавил он.Последняя личная встреча Путина и Лукашенко состоялась 13 июля в Санкт-Петербурге. По телефону лидеры общаются регулярно, последний раз — в конце августа.Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. К 20-летию документа создали рабочую группу по выработке отраслевых дорожных карт. Затем Москва и Минск переформатировали их в союзные программы по интеграции.В начале августа Лукашенко выразил надежду, что в конце 2021 года на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 программ. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.
https://ria.ru/20210902/polyaki-1748363301.html
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
18:11 09.09.2021 (обновлено: 19:19 09.09.2021)
 
В Кремле проходят переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Кремле уже больше часа идут переговоры Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
Они беседуют в формате тет-а-тет, а после ответят на вопросы журналистов. Никаких документов подписывать сегодня не планируется.
Среди тем переговоров — результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и другие аспекты двусторонних отношений, а также актуальные проблемы региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.
Как указал Путин, саммит не связан с политическим календарем в России и Белоруссии, а нацелен на обсуждение вопросов интеграции.

"Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", — сказал он.

Российский президент отметил, что долгое время в этом направлении велась напряженная работа на экспертном и правительственном уровнях.
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"Нам нужно с вами сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время — по-моему, завтра даже они собираются в Минске — финализировать некоторых из этих договоренностей", — сказал Путин.
По словам Лукашенко, лидеры готовы обсудить все 28 союзных программ по развитию экономической интеграции. Завтра их могут подписать на заседании совета министров Союзного государства в Минске.
"Если они их принимают, то на Высшем Госсовете, как мы договаривались с вами, <...> может быть, в конце октября примем окончательно эти программы. Это будет прорыв, прорыв во многих сферах", — заявил белорусский президент.
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Он отметил, что союзные программы — это не тайна: их опубликуют, и стороны покажут общественности, по каким направлениям работали.
"Если мы что-то хорошее сделаем, пусть это будет подарок к этому большому празднику предвыборному, если народ это оценит", — добавил Лукашенко.
Как подчеркнул российский лидер, в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик и повышения конкурентноспособности.
"Но мне кажется, мы на правильном пути", — добавил он.
Последняя личная встреча Путина и Лукашенко состоялась 13 июля в Санкт-Петербурге. По телефону лидеры общаются регулярно, последний раз — в конце августа.
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В начале августа Лукашенко выразил надежду, что в конце 2021 года на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 программ. Большинство из них рассчитаны до 2025 года, некоторые до 2027-го. И в Москве, и в Минске неоднократно подчеркивали, что в союзных программах отсутствуют политические вопросы, связанные с потерей суверенитета.
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Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссия
 
 
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