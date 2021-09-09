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Спецпредставитель США по Ирану оценил встречу с Рябковым по СВПД
Спецпредставитель США по Ирану оценил встречу с Рябковым по СВПД - РИА Новости, 09.09.2021
Спецпредставитель США по Ирану оценил встречу с Рябковым по СВПД
Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли назвал "хорошими и продуктивными" свои встречи в Москве, где он обсуждал с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:37
2021-09-09T17:37
2021-09-09T17:37
в мире
сша
москва
сергей рябков
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
роберт малли
россия
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли назвал "хорошими и продуктивными" свои встречи в Москве, где он обсуждал с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым возобновление переговоров о скорейшем восстановлении иранской ядерной ядерной сделки."Хорошие и конструктивные встречи в Москве с замминистра иностранных дел Рябковым, где мы обсудили общую цель возвращения к переговорам и скорейшему взаимному возобновлению соблюдения СВПД", - написал Малли в Twitter.
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в мире, сша, москва, сергей рябков, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), роберт малли, россия
Спецпредставитель США по Ирану оценил встречу с Рябковым по СВПД
Спецпредставитель США по Ирану назвал встречу с Рябковым по СВПД продуктивной