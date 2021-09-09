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В МИД анонсировали встречу России и США по стратегической стабильности
В МИД анонсировали встречу России и США по стратегической стабильности - РИА Новости, 09.09.2021
В МИД анонсировали встречу России и США по стратегической стабильности
Работа по подготовке второй встречи России и США по стратегической стабильности становится все более содержательной, консультации пройдут в Женеве в самом конце РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:55
2021-09-09T10:08
безопасность
сша
женева (город)
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Работа по подготовке второй встречи России и США по стратегической стабильности становится все более содержательной, консультации пройдут в Женеве в самом конце сентября, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Встреча с американцами по стратегической стабильности состоится в самом конце сентября. Этой встрече будут предшествовать рабочие контакты в формате телеконференций. Работа идет", - сказал Рябков."Она, конечно, непростая. Но важно, что эта работа становится все более содержательной, то есть, идет "на глубину", - отметил замминистра.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
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безопасность, сша, женева (город), сергей рябков, россия
09:55 09.09.2021 (обновлено: 10:08 09.09.2021)
 
В МИД анонсировали встречу России и США по стратегической стабильности

Рябков: встреча России и США по стратегической стабильности пройдет в сентябре

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Работа по подготовке второй встречи России и США по стратегической стабильности становится все более содержательной, консультации пройдут в Женеве в самом конце сентября, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Встреча с американцами по стратегической стабильности состоится в самом конце сентября. Этой встрече будут предшествовать рабочие контакты в формате телеконференций. Работа идет", - сказал Рябков.
"Она, конечно, непростая. Но важно, что эта работа становится все более содержательной, то есть, идет "на глубину", - отметил замминистра.
В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
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