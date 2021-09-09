https://ria.ru/20210909/vstrecha-1749293303.html

В МИД анонсировали встречу России и США по стратегической стабильности

В МИД анонсировали встречу России и США по стратегической стабильности - РИА Новости, 09.09.2021

В МИД анонсировали встречу России и США по стратегической стабильности

Работа по подготовке второй встречи России и США по стратегической стабильности становится все более содержательной, консультации пройдут в Женеве в самом конце РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:55

2021-09-09T09:55

2021-09-09T10:08

безопасность

сша

женева (город)

сергей рябков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Работа по подготовке второй встречи России и США по стратегической стабильности становится все более содержательной, консультации пройдут в Женеве в самом конце сентября, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Встреча с американцами по стратегической стабильности состоится в самом конце сентября. Этой встрече будут предшествовать рабочие контакты в формате телеконференций. Работа идет", - сказал Рябков."Она, конечно, непростая. Но важно, что эта работа становится все более содержательной, то есть, идет "на глубину", - отметил замминистра.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/ukraina-1748958678.html

сша

женева (город)

россия

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безопасность, сша, женева (город), сергей рябков, россия