https://ria.ru/20210909/voditel-1749409041.html

Водитель, сбивший коляску с ребенком в Воронеже, получил семь лет колонии

Водитель, сбивший коляску с ребенком в Воронеже, получил семь лет колонии - РИА Новости, 09.09.2021

Водитель, сбивший коляску с ребенком в Воронеже, получил семь лет колонии

Ленинский районный суд приговорил к семи годам колонии общего режима водителя автомобиля, сбившего коляску с ребенком в Воронеже, спустя несколько дней после... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:36

2021-09-09T18:36

2021-09-09T18:36

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд приговорил к семи годам колонии общего режима водителя автомобиля, сбившего коляску с ребенком в Воронеже, спустя несколько дней после ДТП девочка скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель суда.ДТП произошло вечером 13 августа прошлого года на улице Ворошилова. По данным полиции, водитель сбил на проезжей части детскую коляску, которую везла женщина. Машина скрылась, ребенка доставили в больницу. Выяснилось, что за рулем ВАЗ-2105 был 34-летний мужчина.Позднее, 17 августа, сообщалось, что четырехмесячная девочка скончалась в больнице, водителя взяли под стражу. Мужчине было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, если ДТП повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и было сопряжено с оставлением места совершения аварии. Приговор Ленинский районный суд вынес 9 сентября."Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание - семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.По его словам, также с подсудимого в пользу матери ребенка взыскан 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

https://ria.ru/20210909/dtp-1749340542.html

https://ria.ru/20210909/proisshestvie-1749299217.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, воронеж, авто, россия