Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/voditel-1749409041.html
Водитель, сбивший коляску с ребенком в Воронеже, получил семь лет колонии
Водитель, сбивший коляску с ребенком в Воронеже, получил семь лет колонии - РИА Новости, 09.09.2021
Водитель, сбивший коляску с ребенком в Воронеже, получил семь лет колонии
Ленинский районный суд приговорил к семи годам колонии общего режима водителя автомобиля, сбившего коляску с ребенком в Воронеже, спустя несколько дней после... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:36
2021-09-09T18:36
происшествия
дтп
воронеж
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд приговорил к семи годам колонии общего режима водителя автомобиля, сбившего коляску с ребенком в Воронеже, спустя несколько дней после ДТП девочка скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель суда.ДТП произошло вечером 13 августа прошлого года на улице Ворошилова. По данным полиции, водитель сбил на проезжей части детскую коляску, которую везла женщина. Машина скрылась, ребенка доставили в больницу. Выяснилось, что за рулем ВАЗ-2105 был 34-летний мужчина.Позднее, 17 августа, сообщалось, что четырехмесячная девочка скончалась в больнице, водителя взяли под стражу. Мужчине было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, если ДТП повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и было сопряжено с оставлением места совершения аварии. Приговор Ленинский районный суд вынес 9 сентября."Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание - семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.По его словам, также с подсудимого в пользу матери ребенка взыскан 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
https://ria.ru/20210909/dtp-1749340542.html
https://ria.ru/20210909/proisshestvie-1749299217.html
воронеж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, воронеж, авто, россия
18:36 09.09.2021
 
Водитель, сбивший коляску с ребенком в Воронеже, получил семь лет колонии

Суд в Воронеже приговорил к семи годам колонии водителя, сбившего коляску с ребенком

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд приговорил к семи годам колонии общего режима водителя автомобиля, сбившего коляску с ребенком в Воронеже, спустя несколько дней после ДТП девочка скончалась в больнице, сообщил РИА Новости представитель суда.
ДТП произошло вечером 13 августа прошлого года на улице Ворошилова. По данным полиции, водитель сбил на проезжей части детскую коляску, которую везла женщина. Машина скрылась, ребенка доставили в больницу. Выяснилось, что за рулем ВАЗ-2105 был 34-летний мужчина.
Водитель в Тихорецке сбила и прижала к стене дома женщину с ребенком. Кадры ЧП - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 13:41
На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком
Позднее, 17 августа, сообщалось, что четырехмесячная девочка скончалась в больнице, водителя взяли под стражу. Мужчине было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, если ДТП повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и было сопряжено с оставлением места совершения аварии. Приговор Ленинский районный суд вынес 9 сентября.
"Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание - семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
По его словам, также с подсудимого в пользу матери ребенка взыскан 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Машины скорой помощи в Казани - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 10:34
В Москве автомобилист сбил подростка на самокате
 
ПроисшествияДТПВоронежАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха
05:49Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
Лента новостейМолния