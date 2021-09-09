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Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию

Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 09.09.2021

Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию

Министр обороны США Ллойд Остин отложил запланированный на текущую неделю визит в Саудовскую Аравию из-за проблем со своим расписанием, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T04:33

2021-09-09T04:33

2021-09-09T04:33

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министерство обороны сша

ллойд остин

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин отложил запланированный на текущую неделю визит в Саудовскую Аравию из-за проблем со своим расписанием, сообщили РИА Новости в американском оборонном ведомстве.Остин на текущей неделе совершает поездку по странам Персидского Залива, помогавшим Вашингтону в эвакуации и транзите порядка 123 тысяч человек из Афганистана. Шеф Пентагона уже посетил Катар, Кувейт и Бахрейн, а финальной точкой его ближневосточного турне должен был стать Эр-Рияд.

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вашингтон (город)

кувейт

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), кувейт, министерство обороны сша, ллойд остин, цены на нефть