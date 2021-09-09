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Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 09.09.2021
Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
Министр обороны США Ллойд Остин отложил запланированный на текущую неделю визит в Саудовскую Аравию из-за проблем со своим расписанием, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T04:33
2021-09-09T04:33
в мире
сша
вашингтон (город)
кувейт
министерство обороны сша
ллойд остин
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин отложил запланированный на текущую неделю визит в Саудовскую Аравию из-за проблем со своим расписанием, сообщили РИА Новости в американском оборонном ведомстве.Остин на текущей неделе совершает поездку по странам Персидского Залива, помогавшим Вашингтону в эвакуации и транзите порядка 123 тысяч человек из Афганистана. Шеф Пентагона уже посетил Катар, Кувейт и Бахрейн, а финальной точкой его ближневосточного турне должен был стать Эр-Рияд.
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в мире, сша, вашингтон (город), кувейт, министерство обороны сша, ллойд остин, цены на нефть
04:33 09.09.2021
 
Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию

Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию из-за нестыковок в расписании

© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин отложил запланированный на текущую неделю визит в Саудовскую Аравию из-за проблем со своим расписанием, сообщили РИА Новости в американском оборонном ведомстве.

"Поездка министра в Саудовскую Аравию была отложена в связи с нестыковками в расписании. Он с нетерпением ждет возможности вновь утвердить свой визит как можно скорее", - сообщили агентству в Пентагоне.

Остин на текущей неделе совершает поездку по странам Персидского Залива, помогавшим Вашингтону в эвакуации и транзите порядка 123 тысяч человек из Афганистана. Шеф Пентагона уже посетил Катар, Кувейт и Бахрейн, а финальной точкой его ближневосточного турне должен был стать Эр-Рияд.
 
В миреСШАВашингтон (город)КувейтМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинЦены на нефть
 
 
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