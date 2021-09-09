https://ria.ru/20210909/valyuta-1749435581.html

Лукашенко прокомментировал идею создания единой валюты России и Белоруссии

Лукашенко прокомментировал идею создания единой валюты России и Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2021

Лукашенко прокомментировал идею создания единой валюты России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя возможность введения единой валюты в Союзном государстве, заявил, что проблема заключается в том, где... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T22:11

2021-09-09T22:11

2021-09-09T22:33

белоруссия

александр лукашенко

россия

экономика

москва

владимир путин

цены на нефть

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя возможность введения единой валюты в Союзном государстве, заявил, что проблема заключается в том, где будет расположен эмиссионный центр.В четверг в Москве состоялись переговоры Лукашенко и президента РФ Владимира Путина."Что касается единой валюты, я хочу, чтобы вы, как журналисты, понимали: вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом, услышав это, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся", - сказал Лукашенко журналистам.Глава государства пояснил, что в данном случае "вопрос не в валюте"."Будет доллар, евро или рубль российский - вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом (Путиным) решим эту проблему", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20210909/union-1749214561.html

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белоруссия, александр лукашенко, россия, экономика, москва, владимир путин, цены на нефть