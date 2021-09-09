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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210909/vaktsiny-1749350905.html
В ЕМА рассказали о сроках регистрации вакцин против COVID-19 в Евросоюзе
В ЕМА рассказали о сроках регистрации вакцин против COVID-19 в Евросоюзе - РИА Новости, 09.09.2021
В ЕМА рассказали о сроках регистрации вакцин против COVID-19 в Евросоюзе
Вакцины от коронавируса, проходящие экспертизу в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), могут одобрить к концу 2021-го или началу 2022 года, заявил... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:28
2021-09-09T16:57
россия
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
европа
китай
sanofi
коронавирусы
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Вакцины от коронавируса, проходящие экспертизу в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), могут одобрить к концу 2021-го или началу 2022 года, заявил представитель регулятора Марко Кавалери.Сейчас на рассмотрении ЕМА находятся пять препаратов: немецкий CureVac, американский NovaVax, китайский Sinovac, российский "Спутник V" и Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.Как отметил Кавалери, заявки по этим вакцинам подали в течение года."Идет обмен данными. Мы надеемся, что сможем достичь прогресса в экспертизе большинства этих вакцин, чтобы иметь возможность их одобрить к концу этого года или в начале следующего", — сказал он на пресс-конференции в Амстердаме.При этом, по словам Кавалери, агентство пока не может озвучить конкретные даты регистрации "Спутника V" и китайской Sinovac в ЕС.ЕМА одобрило для использования в Евросоюзе четыре вакцины против коронавируса западного производства: AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson, Pfizer/BioNTech и Moderna. Две последние также получили авторизацию для применения детям в возрасте от 12 до 16 лет.В начале года РФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС через процедуру постепенной экспертизы (rolling review), которая началась 4 марта. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что регулятору предоставили все необходимые документы для одобрения препарата.
https://ria.ru/20210818/sputnik-1746248342.html
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россия, в мире, вакцинация, европа, китай, sanofi, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
14:28 09.09.2021 (обновлено: 16:57 09.09.2021)
 
В ЕМА рассказали о сроках регистрации вакцин против COVID-19 в Евросоюзе

ЕМА: российскую вакцину от COVID-19 могут одобрить к концу 2021 года

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Вакцины от коронавируса, проходящие экспертизу в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), могут одобрить к концу 2021-го или началу 2022 года, заявил представитель регулятора Марко Кавалери.
Сейчас на рассмотрении ЕМА находятся пять препаратов: немецкий CureVac, американский NovaVax, китайский Sinovac, российский "Спутник V" и Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.
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Как отметил Кавалери, заявки по этим вакцинам подали в течение года.
"Идет обмен данными. Мы надеемся, что сможем достичь прогресса в экспертизе большинства этих вакцин, чтобы иметь возможность их одобрить к концу этого года или в начале следующего", — сказал он на пресс-конференции в Амстердаме.
При этом, по словам Кавалери, агентство пока не может озвучить конкретные даты регистрации "Спутника V" и китайской Sinovac в ЕС.

"Прошли достаточно конструктивные переговоры с компаниями, но нам необходима дополнительная информация, прежде чем мы сможем добиться прогресса в процедуре постепенной экспертизы", — пояснил он.

ЕМА одобрило для использования в Евросоюзе четыре вакцины против коронавируса западного производства: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech и Moderna. Две последние также получили авторизацию для применения детям в возрасте от 12 до 16 лет.
В начале года РФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС через процедуру постепенной экспертизы (rolling review), которая началась 4 марта. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что регулятору предоставили все необходимые документы для одобрения препарата.
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Распространение коронавирусаРоссияВ миреВакцинацияЕвропаКитайSanofiКоронавирусыКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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