https://ria.ru/20210909/vaktsiny-1749350905.html

В ЕМА рассказали о сроках регистрации вакцин против COVID-19 в Евросоюзе

В ЕМА рассказали о сроках регистрации вакцин против COVID-19 в Евросоюзе - РИА Новости, 09.09.2021

В ЕМА рассказали о сроках регистрации вакцин против COVID-19 в Евросоюзе

Вакцины от коронавируса, проходящие экспертизу в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), могут одобрить к концу 2021-го или началу 2022 года, заявил... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:28

2021-09-09T14:28

2021-09-09T16:57

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распространение коронавируса

в мире

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sanofi

коронавирусы

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Вакцины от коронавируса, проходящие экспертизу в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), могут одобрить к концу 2021-го или началу 2022 года, заявил представитель регулятора Марко Кавалери.Сейчас на рассмотрении ЕМА находятся пять препаратов: немецкий CureVac, американский NovaVax, китайский Sinovac, российский "Спутник V" и Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.Как отметил Кавалери, заявки по этим вакцинам подали в течение года."Идет обмен данными. Мы надеемся, что сможем достичь прогресса в экспертизе большинства этих вакцин, чтобы иметь возможность их одобрить к концу этого года или в начале следующего", — сказал он на пресс-конференции в Амстердаме.При этом, по словам Кавалери, агентство пока не может озвучить конкретные даты регистрации "Спутника V" и китайской Sinovac в ЕС.ЕМА одобрило для использования в Евросоюзе четыре вакцины против коронавируса западного производства: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech и Moderna. Две последние также получили авторизацию для применения детям в возрасте от 12 до 16 лет.В начале года РФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС через процедуру постепенной экспертизы (rolling review), которая началась 4 марта. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что регулятору предоставили все необходимые документы для одобрения препарата.

https://ria.ru/20210818/sputnik-1746248342.html

https://ria.ru/20210817/sertifikaty-1746055626.html

россия

европа

китай

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