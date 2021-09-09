https://ria.ru/20210909/urna-1749334020.html

Родственники погибшего при крушении MH17 принесли на суд урну с прахом

Родственники погибшего при крушении MH17 принесли на суд урну с прахом - РИА Новости, 09.09.2021

Родственники погибшего при крушении MH17 принесли на суд урну с прахом

Голландцы Робб и Селена Фредрикс принесли на суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году урну с прахом своего сына, погибшего в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:07

2021-09-09T13:07

2021-09-09T13:07

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нидерланды

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бук (зенитный ракетный комплекс)

mh17. расследование

россия

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 9 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Голландцы Робб и Селена Фредрикс принесли на суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году урну с прахом своего сына, погибшего в авиакатастрофе, передает корреспондент РИА Новости.В четверг в особо охраняемом судебном комплексе возобновились слушания по делу о крушении малайзийского Boeing. В ходе блока заседаний, начавшихся 6 сентября, перед судом впервые выступают родственники погибших. Ожидается, что в течение девяти дней, которые им предоставил суд, будут заслушаны более 90 родственников - из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Великобритании.Все выступления родственников отличались сильной эмоциональностью, многие семьи демонстрировали фотографии своих погибших близких, делились воспоминаниями о них, рассказывали, как узнали о трагедии и как пережили потерю.В четверг же впервые одна из голландских семей, потерявшая в авиакатастрофе сына Брайса с его девушкой Дейзи, принесла в суд урну с прахом."Я принесла с собой прах моего ребенка, чтобы он был сегодня со мной", - сказала Селена Фредрикс, обращаясь с речью к суду и держа в руках черную урну, обернутую разноцветным платком.Женщина также принесла небольшой кусок обгоревшей ткани - фрагмент блузки, принадлежавшей девушке ее сына, погибшей вместе с ним.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Для расследования трагедии была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Малайзию изначально не включили в эту группу, хотя на борту было много граждан этой страны, она присоединилась к расследованию позднее. Россия в работе группы не участвовала.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210908/mh17-1749242362.html

https://ria.ru/20210906/mh17-1748845161.html

https://ria.ru/20210724/mh17-1742713189.html

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в мире, украина, нидерланды, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, россия