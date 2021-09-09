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В штате Луизиана увеличилось число жертв урагана "Ида"
В штате Луизиана увеличилось число жертв урагана "Ида" - РИА Новости, 09.09.2021
В штате Луизиана увеличилось число жертв урагана "Ида"
Число жертв урагана "Ида" в американском штате Луизиана увеличилось до 26, говорится в заявлении департамента здравоохранения штата. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T01:32
2021-09-09T01:34
в мире
сша
луизиана
мексиканский залив
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Число жертв урагана "Ида" в американском штате Луизиана увеличилось до 26, говорится в заявлении департамента здравоохранения штата.Ранее сообщалось, что жертвами "Иды" на востоке США стали 68 человек.Ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти, 28 августа обрушился на Луизиану со стороны Мексиканского залива. По мере движения в глубь страны, он терял свою силу, но вызвал обильные осадки и подтопления в северо-восточных штатах.
https://ria.ru/20210906/uragan-1748838181.html
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в мире, сша, луизиана, мексиканский залив
01:32 09.09.2021 (обновлено: 01:34 09.09.2021)
 
В штате Луизиана увеличилось число жертв урагана "Ида"

Власти США: число жертв урагана "Ида" в штате Луизиана увеличилось до 26 человек

© REUTERS / Marco BelloПоследствия урагана Ида в Луизиане
Последствия урагана Ида в Луизиане - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Marco Bello
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Число жертв урагана "Ида" в американском штате Луизиана увеличилось до 26, говорится в заявлении департамента здравоохранения штата.

"После полного рассмотрения случаев после выхода к берегу урагана "Ида" и завершения нескольких расследований офис коронера Нового Орлеана подтвердил еще 11 смертей, связанных со штормом. Таким образом, общее число жертв урагана "Ида" (в Луизиане - ред.) выросло до 26", - сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что жертвами "Иды" на востоке США стали 68 человек.
Ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти, 28 августа обрушился на Луизиану со стороны Мексиканского залива. По мере движения в глубь страны, он терял свою силу, но вызвал обильные осадки и подтопления в северо-восточных штатах.
Последствия урагана Ида в Луизиане - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 11:46
Число жертв урагана "Ида" на востоке США выросло до 68 человек
 
В миреСШАЛуизианаМексиканский залив
 
 
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