https://ria.ru/20210909/uragan-1749273149.html

В штате Луизиана увеличилось число жертв урагана "Ида"

В штате Луизиана увеличилось число жертв урагана "Ида" - РИА Новости, 09.09.2021

В штате Луизиана увеличилось число жертв урагана "Ида"

Число жертв урагана "Ида" в американском штате Луизиана увеличилось до 26, говорится в заявлении департамента здравоохранения штата. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T01:32

2021-09-09T01:32

2021-09-09T01:34

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Число жертв урагана "Ида" в американском штате Луизиана увеличилось до 26, говорится в заявлении департамента здравоохранения штата.Ранее сообщалось, что жертвами "Иды" на востоке США стали 68 человек.Ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти, 28 августа обрушился на Луизиану со стороны Мексиканского залива. По мере движения в глубь страны, он терял свою силу, но вызвал обильные осадки и подтопления в северо-восточных штатах.

https://ria.ru/20210906/uragan-1748838181.html

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луизиана

мексиканский залив

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в мире, сша, луизиана, мексиканский залив