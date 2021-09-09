https://ria.ru/20210909/union-1749214561.html

Почему Союзное государство с Белоруссией двадцать лет "на паузе"

Почему Союзное государство с Белоруссией двадцать лет "на паузе" - РИА Новости, 09.09.2021

Почему Союзное государство с Белоруссией двадцать лет "на паузе"

Сегодня, 9 сентября, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят вопросы формирования Союзного государства, продолжающегося уже много лет. Базовый документ... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:00

2021-09-09T08:00

2021-09-09T14:23

белоруссия

москва

евросоюз

александр лукашенко

владимир макей

евразийский экономический союз

россия

николай снопков

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Сегодня, 9 сентября, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят вопросы формирования Союзного государства, продолжающегося уже много лет. Базовый документ подписали двадцать два года назад, но воплотить в жизнь удалось немногое. Какие цели ставили перед собой Москва и Минск и что пошло не так — разбиралось РИА Новости.На финишной прямойПо итогам встречи никаких документов подписывать не предполагается. Программы по интеграции визируют работавшие над ними правительства, а утверждают на заседании Высшего Госсовета Союзного государства, которое, возможно, состоится в сентябре–октябре. Переговоры традиционно пройдут за закрытыми дверями, но руководители двух стран проведут пресс-конференцию.Перспективы саммита оценивали аккуратно. "Это очень сложный процесс, многогранный, и работа напряженная, — говорил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — Всегда хочется, чтобы дела шли быстрее, но все все-таки, трезво оценивая ситуацию, не замечать определенный прогресс было бы неразумно".В Кремле делали акцент именно на двусторонних отношениях. А Лукашенко, судя по его заявлениям, намеревался обсудить дела в Евразийском экономическом союзе и особенно ситуацию с Афганистаном.Подробности по интеграции со стороны Минска донес заместитель премьер-министра Николай Снопков. По его словам, консенсус нашли по каждой из 28 союзных программ, в том числе и по одной из самых спорных — ценообразованию на газ. "Мы рассчитываем к 2025-му реализовать практически все. Есть несколько элементов более сложных, [оставленных на] 2027-й, но они такие, скажем, некритичные", — не углублялся в детали Снопков.Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подчеркивал: интеграция — это не то, на чем настаивает Россия, а "Белоруссия сопротивляется". "Нет, это было взаимное решение. Надо исходить из этого, а не из искусственных попыток нагнетать страсти вокруг несуществующей проблемы, связанной якобы с потерей суверенитета".Впрочем, за два десятилетия проблемы, реальные или надуманные, возникали далеко не только с суверенитетом.Большие надеждыБлизкие отношения России и Белоруссии неудивительны — общие история, культура, менталитет, да и во многом язык. Поэтому, когда 8 декабря 1999 года подписали Союзный договор, это выглядело естественной констатацией факта. Тем более что сначала были Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, затем — об образовании Сообщества, в 1997-м — о Союзе, в 1998-м — Декларация о дальнейшем единении.Новый документ вступил в силу в 2000-м и оценивался сторонниками интеграции постсоветского пространства как большой успех. Суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство сохраняли. Объединяли внешнюю политику, оборону и безопасность, бюджетную, денежно‑кредитную и налоговую системы, энергетику, транспорт, связь. Но до сих пор многое из этого так и остается благим пожеланием."Договор предусматривал, по сути, создание конфедерации с едиными наднациональными институтами. Но деструктивные моменты возникли уже в 2000-2001 годах — и далее по нарастающей", — вспоминает политолог Александр Носович, специализирующийся на изучении Белоруссии и стран Балтии. По его мнению, в конце 1990-х президент Александр Лукашенко демонстрировал чрезмерный энтузиазм — в тот момент ему казалось, что он уже "перерос" Белоруссию."Определенно, Александру Григорьевичу очень хотелось возглавить Союзное государство. Он тогда был самым популярным из зарубежных лидеров в России", — отмечает Носович. Действительно, культ "хозяйственного батьки, поднявшего свою страну", был сильным. Россияне сравнивали свое неустроенное бытие с аккуратной и чистенькой Белоруссией, где Лукашенко удалось сохранить советскую промышленность, удержать приемлемый уровень жизни.Но в нулевые в России запустили реформы, благосостояние людей росло — как и популярность Владимира Путина. "Союзное государство поставили на долговременную паузу. Началась плавная, но неуклонная деградация. В публичном пространстве звучали обвинения — дескать, Москва покушается на белорусский суверенитет, — продолжает собеседник РИА Новости. — Пошли споры по поводу нефти и газа. При этом республика, получая российские энергоносители по льготным ценам, перепродавала их — уже по мировым. Москве это, разумеется, не нравилось".Плоды многовекторностиДействительно, в нулевые в Москве все чаще обращали внимание на то, что Лукашенко строил пресловутое "белорусское экономическое чудо" за счет ценовой разницы между покупаемым и перепродаваемым российским топливом. В Минске огрызались, уличая россиян в "имперских устремлениях". "Интеграция предусматривает командную игру и делегирование хотя бы части полномочий в наднациональные органы. Однако для Лукашенко абсолютная власть в Белоруссии оказалась гораздо важнее большого геополитического проекта", — заключает Носович.Как и тяга к многовекторности. В Минске усиленно старались наладить контакты с Евросоюзом — не очень успешно. В 2014-м появилась надежда: "последний диктатор Европы", как называли Лукашенко западные СМИ, принял переговоры "нормандской четверки". Наметилось потепление. А в сторону Москвы — очередное похолодание.В декабре 2019-го — к 20-летию договора о Союзном государстве — предлагали принять программу углубления интеграции. Однако Лукашенко твердил о заинтересованности в сближении с Западом, рассчитывая на снятие санкций. Белорусские делегации ездили в европейские столицы, где вели разговоры о "развитии диалога". Минск тоже принимал высоких гостей из ЕС.Итог этой многовекторности был предсказуем: поддержанные западным сообществом протесты и заново развязанная война санкций. После этого успевшие заржаветь колеса союзной интеграции со скрипом завертелись вновь.Союзная экономикаНельзя, однако, сказать, что за два десятилетия ничего не сделали. "Речь шла о согласованной социально-экономической политике, общих подходах на международной арене и поддержании высокой обороноспособности, — напоминает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. — Сейчас наиболее эффективна оборона. А в геополитике все весьма относительно, хотя договор предусматривает все-таки согласованность мнений, а не их единство. Впрочем, в последнее время стремление к этому усилилось — особенно в контексте политики ЕС, направленной против властей Белоруссии. Экономическое сотрудничество также развивается вполне поступательно, хотя периодически возникают сложности в торговле — те же "молочные войны".По транспорту, энергетике, налогам еще многое предстоит решить. "Даже в технических стандартах различия, — подчеркивает Еремина. — Хотя в таможенном и тарифном регулировании по поводу ряда товарных позиций договорились. В сфере атомной энергетики тоже неплохо — строительство АЭС в Островце значительно повысит энергоэффективность белорусской экономики".Сейчас, если судить по словам высокопоставленных чиновников из Минска, согласовали дорожные карты даже по самым спорным направлениям. То есть предстоит максимальное сближение экономик двух стран — включая единый рынок нефти и газа, унификацию налоговой и таможенной систем. До сих пор именно эти вопросы считались самыми проблемными. А значит, двадцатилетняя пауза в интеграционном процессе наконец закончится.

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

https://ria.ru/20191207/1562070712.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, москва, евросоюз, александр лукашенко, владимир макей , евразийский экономический союз, россия, николай снопков