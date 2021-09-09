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Партия Тимошенко потребовала от премьера доклад о тарифном "геноциде"
Партия Тимошенко потребовала от премьера доклад о тарифном "геноциде" - РИА Новости, 09.09.2021
Партия Тимошенко потребовала от премьера доклад о тарифном "геноциде"
Фракция партии "Батькивщина" в Верховной раде требует в пятницу заслушать премьера Украины Дениса Шмыгаля о тарифном "геноциде" украинцев, заявила экс-премьер,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:59
2021-09-09T10:59
в мире
украина
сша
партия "батькивщина"
юлия тимошенко
владимир зеленский
верховная рада украины
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Фракция партии "Батькивщина" в Верховной раде требует в пятницу заслушать премьера Украины Дениса Шмыгаля о тарифном "геноциде" украинцев, заявила экс-премьер, лидер партии Юлия Тимошенко.Рада в пятницу в ходе "часа вопросов к правительству" заслушает главу украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу об итогах визита президента Владимира Зеленского в США."Мы требуем, чтобы завтра (в пятницу – ред.) премьер докладывал с трибуны и отвечал на вопросы относительного того, что происходит с геноцидом украинцев по тарифам. Чтобы мы имели возможность послушать правительство, а не главу МИД по визитам, которые уже обсудили", - заявила Тимошенко, выступая с заявлением в Раде в четверг.С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30%.
https://ria.ru/20210909/status-1749280579.html
https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053740.html
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в мире, украина, сша, партия "батькивщина", юлия тимошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, дмитрий кулеба
10:59 09.09.2021
 
Партия Тимошенко потребовала от премьера доклад о тарифном "геноциде"

Партия Тимошенко потребовала от премьера Шмыгаля доклад о тарифном "геноциде" украинцев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПочетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Фракция партии "Батькивщина" в Верховной раде требует в пятницу заслушать премьера Украины Дениса Шмыгаля о тарифном "геноциде" украинцев, заявила экс-премьер, лидер партии Юлия Тимошенко.
Рада в пятницу в ходе "часа вопросов к правительству" заслушает главу украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу об итогах визита президента Владимира Зеленского в США.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
07:06
В Раде заявили о потере "уникальной возможности" для Украины
"Мы требуем, чтобы завтра (в пятницу – ред.) премьер докладывал с трибуны и отвечал на вопросы относительного того, что происходит с геноцидом украинцев по тарифам. Чтобы мы имели возможность послушать правительство, а не главу МИД по визитам, которые уже обсудили", - заявила Тимошенко, выступая с заявлением в Раде в четверг.
С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30%.
Акции у здания компании Нафтогаз-Украина с требованием включить отопление. Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 08:00
Соседям на зависть: Украина уверена, что переживет зиму
 
В миреУкраинаСШАПартия "Батькивщина"Юлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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