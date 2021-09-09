https://ria.ru/20210909/ukraina-1749305536.html
Партия Тимошенко потребовала от премьера доклад о тарифном "геноциде"
Партия Тимошенко потребовала от премьера доклад о тарифном "геноциде" - РИА Новости, 09.09.2021
Партия Тимошенко потребовала от премьера доклад о тарифном "геноциде"
Фракция партии "Батькивщина" в Верховной раде требует в пятницу заслушать премьера Украины Дениса Шмыгаля о тарифном "геноциде" украинцев, заявила экс-премьер,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:59
2021-09-09T10:59
2021-09-09T10:59
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владимир зеленский
верховная рада украины
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Фракция партии "Батькивщина" в Верховной раде требует в пятницу заслушать премьера Украины Дениса Шмыгаля о тарифном "геноциде" украинцев, заявила экс-премьер, лидер партии Юлия Тимошенко.Рада в пятницу в ходе "часа вопросов к правительству" заслушает главу украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу об итогах визита президента Владимира Зеленского в США."Мы требуем, чтобы завтра (в пятницу – ред.) премьер докладывал с трибуны и отвечал на вопросы относительного того, что происходит с геноцидом украинцев по тарифам. Чтобы мы имели возможность послушать правительство, а не главу МИД по визитам, которые уже обсудили", - заявила Тимошенко, выступая с заявлением в Раде в четверг.С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30%.
https://ria.ru/20210909/status-1749280579.html
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в мире, украина, сша, партия "батькивщина", юлия тимошенко, владимир зеленский, верховная рада украины, дмитрий кулеба
Партия Тимошенко потребовала от премьера доклад о тарифном "геноциде"
Партия Тимошенко потребовала от премьера Шмыгаля доклад о тарифном "геноциде" украинцев