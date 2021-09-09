https://ria.ru/20210909/uchitelya-1749359162.html
В Минпросвещения прокомментировали темпы вакцинации учителей от COVID-19
В Минпросвещения прокомментировали темпы вакцинации учителей от COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021
В Минпросвещения прокомментировали темпы вакцинации учителей от COVID-19
Министерство просвещения РФ считает процент привитых от коронавируса учителей высочайшим, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:02
2021-09-09T15:02
2021-09-09T15:02
общество
школа
александр бугаев
россия
вакцинация россиян от covid-19
учителя
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министерство просвещения РФ считает процент привитых от коронавируса учителей высочайшим, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.Он уточнил, что процент привитых от коронавируса учителей различается от региона к региону."В целом процент высокий, я бы даже сказал, высочайший, это очень хороший показатель", - заявил Бугаев журналистам.
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749344629.html
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общество, школа, александр бугаев, россия, вакцинация россиян от covid-19, учителя
В Минпросвещения прокомментировали темпы вакцинации учителей от COVID-19
Замминистра просвещения Бугаев назвал темпы вакцинации учителей от COVID-19 высочайшими