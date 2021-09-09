https://ria.ru/20210909/ubiystvo-1749381399.html
В городах, где побывал обвиняемый в убийстве девочек, нет пропавших детей
В городах, где побывал обвиняемый в убийстве девочек, нет пропавших детей - РИА Новости, 09.09.2021
В городах, где побывал обвиняемый в убийстве девочек, нет пропавших детей
Пропавших без вести несовершеннолетних в городах Кузбасса, где после отсидки побывал Виктор Пестерников, обвиняемый в убийстве двух школьниц в Киселевске, нет,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:34
2021-09-09T16:34
2021-09-09T16:34
происшествия
прокопьевск
мыски
киселевск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Пропавших без вести несовершеннолетних в городах Кузбасса, где после отсидки побывал Виктор Пестерников, обвиняемый в убийстве двух школьниц в Киселевске, нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Пестерников после выхода из колонии встал на учет в Мысках, позже переехал в Прокопьевск, где на учет уже не встал, а затем около двух недель пробыл в Киселевске."Без вести пропавших несовершеннолетних, которые бы длительное время числились в розыске, в этих городах нет", – сказал собеседник.Две десятилетние школьницы пропали 6 сентября, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый в убийстве, 41-летний Виктор Пестерников, в 2009 году получил 10 лет за педофилию. СК возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших за ним надзор: по данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и на учет там не встал.В четверг Пестерникову предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера. Суд арестовал его на два месяца.
https://ria.ru/20210909/ubiystvo-1749295790.html
https://ria.ru/20210908/ubiystvo-1749121476.html
прокопьевск
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происшествия, прокопьевск, мыски, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе
В городах, где побывал обвиняемый в убийстве девочек, нет пропавших детей
В городах, где побывал обвиняемый в убийстве девочек в Кузбассе, нет пропавших детей