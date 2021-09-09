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Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве кемеровских школьниц
Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве кемеровских школьниц - РИА Новости, 09.09.2021
Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве кемеровских школьниц
Следственный комитет показал видео допроса Виктора Пестерникова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Кемеровской области. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:14
2021-09-09T11:06
происшествия
кемеровская область
киселевск
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Следственный комитет показал видео допроса Виктора Пестерникова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Кемеровской области.На опубликованных кадрах задержанный показывает, как убил одну из девочек. Позже он подтвердил, что на записи присутствовал именно он, а также полностью признал вину в содеянном.В Киселевске 6 сентября пропали две десятилетние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. При просмотре съемок камер видеонаблюдения выяснилось, что похожие школьницы заходили в магазин в компании мужчины.Подозреваемого задержали, им оказался 41-летний житель города Мыски Виктор Пастерников, которого в 2009 году приговорили к десяти годам колонии за педофилию. После освобождения он дважды нарушал условия надзора.Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении лиц, отвечавших за административный надзор за освободившимися из заключения.
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кемеровская область
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"Голубь у нас раненый в шалаше сидит": подозреваемый рассказал об убийстве школьниц
В Кемеровской области мужчине, убившему двух девочек в городе Киселевске, предъявлено обвинение.
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происшествия, кемеровская область, киселевск, убийство школьниц в кузбассе
10:14 09.09.2021 (обновлено: 11:06 09.09.2021)
 
Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве кемеровских школьниц

СК опубликовал видео допроса обвиняемого в убийстве кемеровских школьниц

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Следственный комитет показал видео допроса Виктора Пестерникова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Кемеровской области.
На опубликованных кадрах задержанный показывает, как убил одну из девочек. Позже он подтвердил, что на записи присутствовал именно он, а также полностью признал вину в содеянном.
В Киселевске 6 сентября пропали две десятилетние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. При просмотре съемок камер видеонаблюдения выяснилось, что похожие школьницы заходили в магазин в компании мужчины.
Подозреваемого задержали, им оказался 41-летний житель города Мыски Виктор Пастерников, которого в 2009 году приговорили к десяти годам колонии за педофилию. После освобождения он дважды нарушал условия надзора.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении лиц, отвечавших за административный надзор за освободившимися из заключения.
Кадр видео задержания Виктора Пастерникова
Вчера, 02:06
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ПроисшествияКемеровская областьКиселевскУбийство школьниц в Кузбассе
 
 
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