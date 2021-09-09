https://ria.ru/20210909/ubiystvo-1749295790.html

Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве кемеровских школьниц

Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве кемеровских школьниц - РИА Новости, 09.09.2021

Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве кемеровских школьниц

Следственный комитет показал видео допроса Виктора Пестерникова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Кемеровской области. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:14

2021-09-09T10:14

2021-09-09T11:06

происшествия

кемеровская область

киселевск

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Следственный комитет показал видео допроса Виктора Пестерникова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Кемеровской области.На опубликованных кадрах задержанный показывает, как убил одну из девочек. Позже он подтвердил, что на записи присутствовал именно он, а также полностью признал вину в содеянном.В Киселевске 6 сентября пропали две десятилетние девочки, которые ушли утром в школу и не вернулись. При просмотре съемок камер видеонаблюдения выяснилось, что похожие школьницы заходили в магазин в компании мужчины.Подозреваемого задержали, им оказался 41-летний житель города Мыски Виктор Пастерников, которого в 2009 году приговорили к десяти годам колонии за педофилию. После освобождения он дважды нарушал условия надзора.Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении лиц, отвечавших за административный надзор за освободившимися из заключения.

https://ria.ru/20210908/versiya-1749096898.html

кемеровская область

киселевск

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"Голубь у нас раненый в шалаше сидит": подозреваемый рассказал об убийстве школьниц В Кемеровской области мужчине, убившему двух девочек в городе Киселевске, предъявлено обвинение. 2021-09-09T10:14 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, киселевск, убийство школьниц в кузбассе