https://ria.ru/20210909/ubiystvo-1749286818.html

Муж уральской блогерши получил восемь лет колонии за ее убийство

Муж уральской блогерши получил восемь лет колонии за ее убийство - РИА Новости, 09.09.2021

Муж уральской блогерши получил восемь лет колонии за ее убийство

Сысертский районный суд Свердловской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима мужа модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой за ее убийство,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:55

2021-09-09T08:55

2021-09-09T08:55

происшествия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Сысертский районный суд Свердловской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима мужа модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой за ее убийство, сообщает региональное управление СК РФ.По данным следствия, днем 5 апреля мужчина поссорился со своей 28-летней супругой и задушил ее, после чего спустя несколько дней, в ночь на 9 апреля, скрыл ее тело в лесу, где 16 апреля она случайно была обнаружена. Как отметили в СК, некоторое время личность погибшей была не установлена, поскольку сведений об исчезновении схожих по приметам женщин не поступало. Позже, 30 апреля, в полицию обратился сам обвиняемый с заявлением о безвестном исчезновении супруги, после чего была установлена его причастность к убийству."Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Как добавил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, мужчина четверо суток не решался избавиться от тела, все это время погибшая лежала дома в тепле, пока не появились первые признаки разложения. Чтобы скрыть следы преступления, Журавлев взял в аренду машину и на ней отвез тело в район 170-го километра оживленной трассы М5 "Урал", где оно впоследствии было обнаружено случайным водителем.

https://ria.ru/20210506/blogersha-1731308336.html

свердловская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, россия