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Муж уральской блогерши получил восемь лет колонии за ее убийство
Муж уральской блогерши получил восемь лет колонии за ее убийство - РИА Новости, 09.09.2021
Муж уральской блогерши получил восемь лет колонии за ее убийство
Сысертский районный суд Свердловской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима мужа модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой за ее убийство,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:55
2021-09-09T08:55
происшествия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
валерий горелых
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Сысертский районный суд Свердловской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима мужа модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой за ее убийство, сообщает региональное управление СК РФ.По данным следствия, днем 5 апреля мужчина поссорился со своей 28-летней супругой и задушил ее, после чего спустя несколько дней, в ночь на 9 апреля, скрыл ее тело в лесу, где 16 апреля она случайно была обнаружена. Как отметили в СК, некоторое время личность погибшей была не установлена, поскольку сведений об исчезновении схожих по приметам женщин не поступало. Позже, 30 апреля, в полицию обратился сам обвиняемый с заявлением о безвестном исчезновении супруги, после чего была установлена его причастность к убийству."Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Как добавил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, мужчина четверо суток не решался избавиться от тела, все это время погибшая лежала дома в тепле, пока не появились первые признаки разложения. Чтобы скрыть следы преступления, Журавлев взял в аренду машину и на ней отвез тело в район 170-го километра оживленной трассы М5 "Урал", где оно впоследствии было обнаружено случайным водителем.
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происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, россия
08:55 09.09.2021
 
Муж уральской блогерши получил восемь лет колонии за ее убийство

Муж уральской Instagram-блогерши получил восемь лет колонии за ее убийство

© Фото : @kris_zhuravleva_/InstagramБлогер Кристина Журавлева
Блогер Кристина Журавлева - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : @kris_zhuravleva_/Instagram
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Сысертский районный суд Свердловской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима мужа модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой за ее убийство, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным следствия, днем 5 апреля мужчина поссорился со своей 28-летней супругой и задушил ее, после чего спустя несколько дней, в ночь на 9 апреля, скрыл ее тело в лесу, где 16 апреля она случайно была обнаружена. Как отметили в СК, некоторое время личность погибшей была не установлена, поскольку сведений об исчезновении схожих по приметам женщин не поступало. Позже, 30 апреля, в полицию обратился сам обвиняемый с заявлением о безвестном исчезновении супруги, после чего была установлена его причастность к убийству.
"Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как добавил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, мужчина четверо суток не решался избавиться от тела, все это время погибшая лежала дома в тепле, пока не появились первые признаки разложения. Чтобы скрыть следы преступления, Журавлев взял в аренду машину и на ней отвез тело в район 170-го километра оживленной трассы М5 "Урал", где оно впоследствии было обнаружено случайным водителем.
Фотография из Instagram-аккаунта Кристины Журавлевой - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 15:21
Родные погибшей на Урале блогерши рассказали о ее отношениях с мужем
 
ПроисшествияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Валерий ГорелыхРоссия
 
 
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