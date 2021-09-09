https://ria.ru/20210909/turtsiya-1749322510.html

Турецкие власти смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет

Турецкие власти смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет - РИА Новости, 09.09.2021

Турецкие власти смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет

Турецкие власти смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет: теперь им не нужен негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщило МВД республики. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:26

2021-09-09T12:26

2021-09-09T12:26

туризм

турция

коронавирус covid-19

отдых

вакцинация

средиземное море

визы

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748860028_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_576d6a700f73c4f4fbe3ecdc9c0eaeba.jpg

АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Турецкие власти смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет: теперь им не нужен негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщило МВД республики.Ранее невакцинированным туристам старше 6 лет при въезде в Турцию требовалась справка об отрицательном результате ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию.Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла ограничения.

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

турция

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, коронавирус covid-19, отдых, вакцинация, средиземное море, визы, отдых на море, куда можно лететь, вакцина "спутник v"