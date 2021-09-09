https://ria.ru/20210909/turtsiya-1749322510.html
Турецкие власти смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет
Турецкие власти смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет - РИА Новости, 09.09.2021
Турецкие власти смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет
Турецкие власти смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет: теперь им не нужен негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщило МВД республики. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:26
2021-09-09T12:26
2021-09-09T12:26
туризм
турция
коронавирус covid-19
отдых
вакцинация
средиземное море
визы
отдых на море
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АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Турецкие власти смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет: теперь им не нужен негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщило МВД республики.Ранее невакцинированным туристам старше 6 лет при въезде в Турцию требовалась справка об отрицательном результате ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию.Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла ограничения.
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
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турция, коронавирус covid-19, отдых, вакцинация, средиземное море, визы, отдых на море, куда можно лететь, вакцина "спутник v"
Турецкие власти смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет
Турция отменила требование ПЦР-тестов при въезде детей до 12 лет