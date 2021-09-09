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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210909/turklaster-1749391755.html
Туркластер в ЯНАО даст более 20 млрд рублей налоговых поступлений
Туркластер в ЯНАО даст более 20 млрд рублей налоговых поступлений - РИА Новости, 09.09.2021
Туркластер в ЯНАО даст более 20 млрд рублей налоговых поступлений
Реализация проекта туристического кластера в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) даст более 20 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджеты всех... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:35
2021-09-09T17:35
экономика
москва
московский физико-технический институт
дальний восток
алексей чекунков
дмитрий артюхов
россия
ямало-ненецкий автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Реализация проекта туристического кластера в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) даст более 20 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.В Москве состоялась рабочая встреча министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В ходе встречи обсуждалось развитие инфраструктуры на Полярном Урале, необходимой для создания международной научной станции "Снежинка" и туристического кластера, а также проект модернизации порта Лабытнанги - важного логистического узла для освоения перспективных центров добычи на севере региона."Проект включает в себя создание горнолыжного комплекса, сети отелей разного класса, объектов общепита, досуга и развлечений, а также необходимой транспортной инфраструктуры. В состав кластера также войдут природный комплекс Харбейский, этностойбище "Земля Надежды", уникальные природные объекты, такие как озера Большое Щучье и Хадатаеганлор. Реализация проекта даст более 20 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, позволит создать более 1700 рабочих мест на этапе строительства и столько же на этапе эксплуатации", - говорится про туристический кластер в сообщении.Кластер включен в Стратегию развития Арктической зоны России, отмечают власти.Дмитрий Артюхов сообщил министру о начале проектирования международного научного полигона "Снежинка". Для его размещения выбрана площадка в Нефритовой долине Полярного Урала. Проект реализуется совместно с МФТИ. "Снежинка" станет первой исследовательской станцией, работающей полностью автономно на водородной энергии. Ученые со всего мира смогут изучать здесь вопросы изменения климата, состояния вечной мерзлоты, альтернативных энергоресурсов, а также проводить социокультурные исследования.Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что для строительства инфраструктурных объектов на Ямале может быть применен механизм Арктической концессии, целью которого является ускоренное создание инженерной и социальной инфраструктуры, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210909/snezhinka-1749367328.html
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экономика, москва, московский физико-технический институт, дальний восток, алексей чекунков, дмитрий артюхов, россия
17:35 09.09.2021
 
Туркластер в ЯНАО даст более 20 млрд рублей налоговых поступлений

Реализация проекта туркластера в ЯНАО даст более 20 млрд руб налоговых поступлений

© РИА Новости / Карина ИвашкоПутешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов
Путешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Карина Ивашко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Реализация проекта туристического кластера в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) даст более 20 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
В Москве состоялась рабочая встреча министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В ходе встречи обсуждалось развитие инфраструктуры на Полярном Урале, необходимой для создания международной научной станции "Снежинка" и туристического кластера, а также проект модернизации порта Лабытнанги - важного логистического узла для освоения перспективных центров добычи на севере региона.
"Проект включает в себя создание горнолыжного комплекса, сети отелей разного класса, объектов общепита, досуга и развлечений, а также необходимой транспортной инфраструктуры. В состав кластера также войдут природный комплекс Харбейский, этностойбище "Земля Надежды", уникальные природные объекты, такие как озера Большое Щучье и Хадатаеганлор. Реализация проекта даст более 20 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, позволит создать более 1700 рабочих мест на этапе строительства и столько же на этапе эксплуатации", - говорится про туристический кластер в сообщении.
Кластер включен в Стратегию развития Арктической зоны России, отмечают власти.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 15:34
На Ямале будет запущена международная арктическая станция "Снежинка"
Дмитрий Артюхов сообщил министру о начале проектирования международного научного полигона "Снежинка". Для его размещения выбрана площадка в Нефритовой долине Полярного Урала. Проект реализуется совместно с МФТИ. "Снежинка" станет первой исследовательской станцией, работающей полностью автономно на водородной энергии. Ученые со всего мира смогут изучать здесь вопросы изменения климата, состояния вечной мерзлоты, альтернативных энергоресурсов, а также проводить социокультурные исследования.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что для строительства инфраструктурных объектов на Ямале может быть применен механизм Арктической концессии, целью которого является ускоренное создание инженерной и социальной инфраструктуры, уточняет пресс-служба.

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