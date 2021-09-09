https://ria.ru/20210909/tsena-1749438561.html

Путин сравнил цену на газ для Белоруссии с европейской

Путин сравнил цену на газ для Белоруссии с европейской - РИА Новости, 09.09.2021

Путин сравнил цену на газ для Белоруссии с европейской

Россия не будет индексировать цену на газ для Белоруссии ни на долларовую, ни на рублевую инфляцию, стоимость "голубого" топлива для Минска в 2022 году составит РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T22:51

2021-09-09T22:51

2021-09-09T22:51

экономика

сша

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия не будет индексировать цену на газ для Белоруссии ни на долларовую, ни на рублевую инфляцию, стоимость "голубого" топлива для Минска в 2022 году составит 128,5 доллара за тысячу кубометров, сообщил президент России Владимир Путин."Цена на российский газ для Белоруссии - 128,5 долларов за тысячу кубов. Хочу вас проинформировать, если вы не знаете, цена на европейском рынке - 650 долларов за тысячу кубов. Разница понятна. Мы даже не индексируем для Белоруссии цену по долларовой инфляции, а она там (в США - ред.) приличная", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Путин отметил, что инфляция в США по итогам 2021 года может превысить прогноз в 2% почти в два раза."Мы ни на российскую инфляцию, ни на доллар не индексируем", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20210909/gaz-1749398257.html

сша

белоруссия

россия

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экономика, сша, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия