https://ria.ru/20210909/trezvost-1749386576.html

Главный нарколог Москвы назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин

Главный нарколог Москвы назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин - РИА Новости, 09.09.2021

Главный нарколог Москвы назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин

Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн назвал пиво самым опасным алкогольным напитком для мужчин. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:07

2021-09-09T17:07

2021-09-09T18:10

общество

алкоголь

евгений брюн

мужчины

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн назвал пиво самым опасным алкогольным напитком для мужчин.Он пояснил, что в пиве содержится фермент, схожий с женскими гормонами — эстрогенами.В свою очередь, девушкам вреден любой алкоголь, отметил Брюн."У женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность: у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь", — сказал нарколог на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости.По его словам, злоупотребление алкоголем у женщин приводит к более быстрому формированию зависимости и "глубинным дефектам личности".

https://rsport.ria.ru/20210906/energetiki-1748795380.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алкоголь, евгений брюн, мужчины