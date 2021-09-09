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Главный нарколог Москвы назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин
Главный нарколог Москвы назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин - РИА Новости, 09.09.2021
Главный нарколог Москвы назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин
Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн назвал пиво самым опасным алкогольным напитком для мужчин. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:07
2021-09-09T17:07
2021-09-09T18:10
общество
алкоголь
евгений брюн
мужчины
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн назвал пиво самым опасным алкогольным напитком для мужчин.Он пояснил, что в пиве содержится фермент, схожий с женскими гормонами — эстрогенами.В свою очередь, девушкам вреден любой алкоголь, отметил Брюн."У женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность: у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь", — сказал нарколог на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости.По его словам, злоупотребление алкоголем у женщин приводит к более быстрому формированию зависимости и "глубинным дефектам личности".
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общество, алкоголь, евгений брюн, мужчины
17:07 09.09.2021 (обновлено: 18:10 09.09.2021)
Главный нарколог Москвы назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин
Главный нарколог Москвы Брюн: пиво особенно вредно для здоровья мужчин
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн
назвал пиво самым опасным алкогольным напитком для мужчин.
Он пояснил, что в пиве содержится фермент, схожий с женскими гормонами — эстрогенами.
В свою очередь, девушкам вреден любой алкоголь, отметил Брюн.
"У женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность: у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь", — сказал нарколог на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости.
По его словам, злоупотребление алкоголем у женщин приводит к более быстрому формированию зависимости и "глубинным дефектам личности".