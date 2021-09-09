https://ria.ru/20210909/treyler-1749237726.html
Ди Каприо и Лоуренс спасают мир в трейлере комедии "Не смотри вверх"
Ди Каприо и Лоуренс спасают мир в трейлере комедии "Не смотри вверх" - РИА Новости, 09.09.2021
Ди Каприо и Лоуренс спасают мир в трейлере комедии "Не смотри вверх"
Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T01:52
2021-09-09T01:52
2021-09-09T01:52
культура
дженнифер лоуренс
леонардо ди каприо
netflix
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
мерил стрип
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749237546_226:0:2547:1305_1920x0_80_0_0_04d7c6c7426ff8bf139bca0e2149b438.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер комедийного фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Аспирантка Кейт Дибиаски (Лоуренс) и ее профессор по астрономии, доктор Рэндалл Минди (Ди Каприо) обнаруживают комету, которая летит к Земле. Но им никто не верит. Чтобы спасти человечество, дуэт ученых отправляется в тур, чтобы предупредить остальных о катастрофе. Режиссер фильма Адам Маккей ("Игра на понижение", "Власть") собрал по-настоящему звездный состав. Вместе с Ди Каприо и Лоуренс в картине задействованы Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Рон Перлман, Ариана Гранде и многие другие. В Collider отмечают, что хотя Netflix приобрел эксклюзивные права на распространение "Не смотри вверх", фильм сначала будет выпущен в кинотеатрах 10 декабря, прежде чем его разместят на платформе.Премьера на Netflix состоится 24 декабря.
https://ria.ru/20210903/film-1748421117.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749237546_434:0:2458:1518_1920x0_80_0_0_4b9504bd8b1a4306fcf0394906cfb787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дженнифер лоуренс, леонардо ди каприо, netflix, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , мерил стрип, джона хилл
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер комедийного фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях.
Аспирантка Кейт Дибиаски (Лоуренс) и ее профессор по астрономии, доктор Рэндалл Минди (Ди Каприо) обнаруживают комету, которая летит к Земле. Но им никто не верит. Чтобы спасти человечество, дуэт ученых отправляется в тур, чтобы предупредить остальных о катастрофе.
Режиссер фильма Адам Маккей ("Игра на понижение", "Власть") собрал по-настоящему звездный состав. Вместе с Ди Каприо и Лоуренс в картине задействованы Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Рон Перлман, Ариана Гранде и многие другие.
В Collider отмечают
, что хотя Netflix приобрел эксклюзивные права на распространение "Не смотри вверх", фильм сначала будет выпущен в кинотеатрах 10 декабря, прежде чем его разместят на платформе.
Премьера на Netflix состоится 24 декабря.