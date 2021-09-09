https://ria.ru/20210909/treyler-1749237726.html

Ди Каприо и Лоуренс спасают мир в трейлере комедии "Не смотри вверх"

Ди Каприо и Лоуренс спасают мир в трейлере комедии "Не смотри вверх" - РИА Новости, 09.09.2021

Ди Каприо и Лоуренс спасают мир в трейлере комедии "Не смотри вверх"

Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T01:52

2021-09-09T01:52

2021-09-09T01:52

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер комедийного фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Аспирантка Кейт Дибиаски (Лоуренс) и ее профессор по астрономии, доктор Рэндалл Минди (Ди Каприо) обнаруживают комету, которая летит к Земле. Но им никто не верит. Чтобы спасти человечество, дуэт ученых отправляется в тур, чтобы предупредить остальных о катастрофе. Режиссер фильма Адам Маккей ("Игра на понижение", "Власть") собрал по-настоящему звездный состав. Вместе с Ди Каприо и Лоуренс в картине задействованы Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Рон Перлман, Ариана Гранде и многие другие. В Collider отмечают, что хотя Netflix приобрел эксклюзивные права на распространение "Не смотри вверх", фильм сначала будет выпущен в кинотеатрах 10 декабря, прежде чем его разместят на платформе.Премьера на Netflix состоится 24 декабря.

https://ria.ru/20210903/film-1748421117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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