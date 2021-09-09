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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210909/treyler-1749237726.html
Ди Каприо и Лоуренс спасают мир в трейлере комедии "Не смотри вверх"
Ди Каприо и Лоуренс спасают мир в трейлере комедии "Не смотри вверх" - РИА Новости, 09.09.2021
Ди Каприо и Лоуренс спасают мир в трейлере комедии "Не смотри вверх"
Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T01:52
2021-09-09T01:52
культура
дженнифер лоуренс
леонардо ди каприо
netflix
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер комедийного фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Аспирантка Кейт Дибиаски (Лоуренс) и ее профессор по астрономии, доктор Рэндалл Минди (Ди Каприо) обнаруживают комету, которая летит к Земле. Но им никто не верит. Чтобы спасти человечество, дуэт ученых отправляется в тур, чтобы предупредить остальных о катастрофе. Режиссер фильма Адам Маккей ("Игра на понижение", "Власть") собрал по-настоящему звездный состав. Вместе с Ди Каприо и Лоуренс в картине задействованы Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Рон Перлман, Ариана Гранде и многие другие. В Collider отмечают, что хотя Netflix приобрел эксклюзивные права на распространение "Не смотри вверх", фильм сначала будет выпущен в кинотеатрах 10 декабря, прежде чем его разместят на платформе.Премьера на Netflix состоится 24 декабря.
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дженнифер лоуренс, леонардо ди каприо, netflix, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , мерил стрип, джона хилл
01:52 09.09.2021
 

Ди Каприо и Лоуренс спасают мир в трейлере комедии "Не смотри вверх"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер комедийного фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях.
Аспирантка Кейт Дибиаски (Лоуренс) и ее профессор по астрономии, доктор Рэндалл Минди (Ди Каприо) обнаруживают комету, которая летит к Земле. Но им никто не верит. Чтобы спасти человечество, дуэт ученых отправляется в тур, чтобы предупредить остальных о катастрофе.
Режиссер фильма Адам Маккей ("Игра на понижение", "Власть") собрал по-настоящему звездный состав. Вместе с Ди Каприо и Лоуренс в картине задействованы Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Рон Перлман, Ариана Гранде и многие другие.
В Collider отмечают, что хотя Netflix приобрел эксклюзивные права на распространение "Не смотри вверх", фильм сначала будет выпущен в кинотеатрах 10 декабря, прежде чем его разместят на платформе.
Премьера на Netflix состоится 24 декабря.
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КультураДженнифер ЛоуренсЛеонардо Ди КаприоNetflixНовости культурыКино и сериалычто посмотретьМерил СтрипДжона Хилл
 
 
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