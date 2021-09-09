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Украина получит очередной транш от МВФ в начале октября
Украина получит очередной транш от МВФ в начале октября - РИА Новости, 09.09.2021
Украина получит очередной транш от МВФ в начале октября
Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября, заявил глава комитета... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:12
2021-09-09T12:12
в мире
украина
мвф
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
даниил гетманцев
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции пропрезидентской фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.Ранее замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что регулятор рассчитывает получить более 700 миллионов долларов очередного транша от МВФ по итогам пересмотра программы stand-by.По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для получения очередного транша."Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить", - добавил Гетманцев.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Международный валютный фонд за решение предоставить более 2,7 миллиарда долларов безвозмездной помощи. Кроме того, украинский президент заявил о том, что Киев продолжает внедрять реформы для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
https://ria.ru/20210909/ukraina-1749290621.html
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в мире, украина, мвф, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), даниил гетманцев
12:12 09.09.2021
 
Украина получит очередной транш от МВФ в начале октября

Украина получит транш от МВФ в размере 700 миллионов долларов в начале октября

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции пропрезидентской фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.
Ранее замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что регулятор рассчитывает получить более 700 миллионов долларов очередного транша от МВФ по итогам пересмотра программы stand-by.

"Украина получит очередной транш МВФ в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября", - цитирует Гетманцева агентство "РБК-Украина" в четверг.

По его словам, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для получения очередного транша.
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"Все что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить", - добавил Гетманцев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Международный валютный фонд за решение предоставить более 2,7 миллиарда долларов безвозмездной помощи. Кроме того, украинский президент заявил о том, что Киев продолжает внедрять реформы для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
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