https://ria.ru/20210909/torgovlya-1749279573.html

В Таиланде трех россиян задержали по подозрению в незаконной торговле

В Таиланде трех россиян задержали по подозрению в незаконной торговле - РИА Новости, 09.09.2021

В Таиланде трех россиян задержали по подозрению в незаконной торговле

Полиция Таиланда задержала на острове Пхукет трех российских граждан по подозрению в противоправных действиях, связанных с торговлей картинами известных... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T06:33

2021-09-09T06:33

2021-09-09T06:49

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БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Полиция Таиланда задержала на острове Пхукет трех российских граждан по подозрению в противоправных действиях, связанных с торговлей картинами известных художников, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов."Правоохранительными органами Таиланда в среду на Пхукете были задержаны российские граждане Олег Тарахнов, Максим Сухарев и Алена Захарова. По словам полицейских, они подозреваются в противоправных действиях на территории Таиланда, связанных с торговлей картинами известных художников", - сообщил Соснов."Россиян задержали на основании ордера, выданного судом провинции Чонбури. Сегодня их отправили туда", - добавил генконсул.Кража картины стоимостью $1,5 млнВ свою очередь глава следственно-разыскного управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-майор Пхантхана Нучанат, который руководил задержанием россиян, сообщил, что их подозревают в ограблении в Паттайе швейцарского туриста, у которого, по версии обвинения, они отобрали картину стоимостью 50 млн таиландских бат (более 1,5 млн долларов), сообщает интернет-версия газеты "Тхаи Рат".По словам генерала, преступление было, как считает обвинение, совершено в ноябре 2020 года, и сразу после этого подозреваемые переехали из Паттайи на Пхукет, где открыли картинную галерею, сообщает газета.Версия подозреваемыхЗа несколько дней до задержания Олег Тарахнов сообщил РИА Новости по телефону, что его "собираются арестовать" и что гражданин Швейцарии, подавший в полицию Паттайи заявление об ограблении, был его посредником."Картина эта – моя, а не его. Он взял ее у меня, чтобы провести атрибуцию и оценку, но очень долго держал картину у себя, я попросил, чтобы он ее вернул, но он отказался", - сказал агентству Тарахнов."Мы просто пришли к нему домой и забрали картину, которая мне принадлежит. Мы его и пальцем не тронули, а он подал на нас заявление в полицию о том, что мы якобы напали на него у него дома и отняли картину", - рассказал россиянин, добавив, что именно из-за этого инцидента ему, его жене Алене Захаровой и эксперту Максиму Сухареву "пришлось переехать из Паттайи на Пхукет".Тарахнов, проводящий много времени в Таиланде с середины 2000-х годов, в июне 2020 года организовал в Паттайе выставку 50 картин из принадлежащей ему коллекции, состоящей из 800 полотен и досок, которые приписывались известным художникам.Он тогда рассказал РИА Новости, что собирать картины начал еще его дед, грузинский князь Петр Александрович Тархан-Моурави, продолжил его отец, служивший в советском торговом флоте, а потом он сам. На тот момент только 19 картин прошли атрибуцию у приглашенного европейского эксперта, как "живописные произведения, с определенной долей вероятности могущие принадлежать кисти" того или иного великого художника.Более уверенная атрибуция для этих картин была невозможна, так как у большинства полотен, принадлежащих Тарахнову, не было подробной задокументированной истории от момента написания до момента присоединения к коллекции. Судя по документам, имеющимся у Тарахнова, некоторые картины выставлялись, и прошли атрибуцию, в аукционных центрах Китая.С коллекцией работал молодой искусствовед Максим Сухарев, имеющий дипломы и сертификаты нескольких солидных и уважаемых учебных заведений и квалификационных курсов Европы и Америки, написавший две книги о новых методах атрибуции живописи. Он предпринимал попытки определения подлинности картин методами, пока не принятыми большинством экспертов: поиском скрытых в слоях краски подписей художников и отпечатков пальцев великих мастеров, которые можно сравнить с отпечатками на известных картинах этих художников с доказанным авторством.По его собственным словам, Тарахнов планировал открыть в столице Таиланда Бангкоке собственную галерею, а в Паттайе создать на базе своей коллекции музей мирового искусства, однако его планам помешала пандемия COVID-19.Мнение эксперта"В коллекции господина Тарахнова есть ряд картин, заявления о подлинности которых граничат с абсурдом, хотя выглядят они довольно убедительно", - сказал РИА Новости на условиях анонимности один из таиландских коллекционеров, посетивших выставку, которая проходила в Паттайе в июне 2020 года."Просто очень трудно представить себе вероятность того, что в начале XXI века вдруг на свет выходит ранее неизвестная крупная коллекция, в которой представлены множественные неизвестные подлинники Рембрандта, Леонардо Да Винчи, Моне, Кандинского, Айвазовского и других знаменитых мастеров", - сказал собеседник агентства.Но без хорошей профессиональной экспертизы принятыми в мире искусствоведения методами невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность картин, сказал он."Есть там полотна, которые теоретически могли бы оказаться подлинниками, например, атрибутированные европейским экспертом, как "до некоторой степени вероятные" "Подсолнухи" Ван Гога: просто потому, что судьба нескольких картин из этой серии неизвестна", - добавил коллекционер.

https://ria.ru/20210902/narkotiki-1748346646.html

https://ria.ru/20210130/tailand-1595140544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, европа, бангкок, леонардо да винчи, владимир соснов, рембрандт