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У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 09.09.2021
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг недалеко от берегов полинезийского королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:48
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в мире
тонга
тихий океан
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг недалеко от берегов полинезийского королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 04.59 по времени UTC (07.59 мск).Эпицентр располагался в 257,3 километра к северо-западу от столицы страны Нукуалофа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210908/tadzhikistan-1749110515.html
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в мире, тонга, тихий океан
08:48 09.09.2021
 
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов королевства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8

© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг недалеко от берегов полинезийского королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 04.59 по времени UTC (07.59 мск).
Эпицентр располагался в 257,3 километра к северо-западу от столицы страны Нукуалофа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 09:08
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
 
В миреТонгаТихий океан
 
 
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