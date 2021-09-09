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У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 09.09.2021
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг недалеко от берегов полинезийского королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:48
2021-09-09T08:48
2021-09-09T08:48
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг недалеко от берегов полинезийского королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 04.59 по времени UTC (07.59 мск).Эпицентр располагался в 257,3 километра к северо-западу от столицы страны Нукуалофа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, тонга, тихий океан
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов королевства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8