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У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 09.09.2021

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг недалеко от берегов полинезийского королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:48

2021-09-09T08:48

2021-09-09T08:48

в мире

тонга

тихий океан

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг недалеко от берегов полинезийского королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 04.59 по времени UTC (07.59 мск).Эпицентр располагался в 257,3 километра к северо-западу от столицы страны Нукуалофа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210908/tadzhikistan-1749110515.html

тонга

тихий океан

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в мире, тонга, тихий океан