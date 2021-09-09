https://ria.ru/20210909/terrorizm-1749336205.html
Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций - РИА Новости, 09.09.2021
Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
Запрещенное в РФ экстремистское движение "Артподготовка"* внесено в единый федеральный список террористических организаций. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:21
2021-09-09T13:21
2021-09-09T13:21
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вячеслав мальцев
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Запрещенное в РФ экстремистское движение "Артподготовка"* внесено в единый федеральный список террористических организаций.Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, опубликован на сайте ФСБ России."Террористическое сообщество, созданное Мальцевым В.В. из числа участников межрегионального общественного движения "Артподготовка"*, - говорится в реестре.Соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд от 18.06.2020 № 2-7/2020, оно вступило в силу 07 июня 2021 года.По данным ФСБ, запрещенное в РФ экстремистское движение "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.* Террористическое движение, запрещенное в России
https://ria.ru/20190122/1549711332.html
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общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав мальцев, россия
Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
Движение "Артподготовка"* внесли в единый федеральный список террористических организаций