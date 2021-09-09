https://ria.ru/20210909/terrorizm-1749336205.html

Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций

Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций - РИА Новости, 09.09.2021

Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций

Запрещенное в РФ экстремистское движение "Артподготовка"* внесено в единый федеральный список террористических организаций. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:21

2021-09-09T13:21

2021-09-09T13:21

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вячеслав мальцев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:979_1920x0_80_0_0_eae9996e3375275e1c7f7e3ed1a96b84.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Запрещенное в РФ экстремистское движение "Артподготовка"* внесено в единый федеральный список террористических организаций.Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, опубликован на сайте ФСБ России."Террористическое сообщество, созданное Мальцевым В.В. из числа участников межрегионального общественного движения "Артподготовка"*, - говорится в реестре.Соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд от 18.06.2020 № 2-7/2020, оно вступило в силу 07 июня 2021 года.По данным ФСБ, запрещенное в РФ экстремистское движение "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.* Террористическое движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20190122/1549711332.html

https://ria.ru/20190405/1552434890.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав мальцев, россия