https://ria.ru/20210909/teksler-1749301490.html

Челябинский губернатор направит средства на поддержку аграриев из-за засухи

Челябинский губернатор направит средства на поддержку аграриев из-за засухи - РИА Новости, 09.09.2021

Челябинский губернатор направит средства на поддержку аграриев из-за засухи

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направит в текущем году 500 миллионов рублей на дополнительную поддержку сельского хозяйства региона, которое... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:40

2021-09-09T10:40

2021-09-09T12:14

экономика

карталинский район

алексей текслер

россия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направит в текущем году 500 миллионов рублей на дополнительную поддержку сельского хозяйства региона, которое пострадало из-за засухи этим летом, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, несмотря на предпринимаемые южноуральскими аграриями усилия, напряженная ситуация складывается по заготовке кормов и формированию качественного семенного запаса."Погода вмешалась в планы аграриев. Этим летом я много ездил по области, общался с людьми и о проблемах знаю из первых уст. Фермерам и коллективам агропредприятий сейчас приходится нелегко. Но я также заметил, что все селяне настроены по-деловому. Люди готовы преодолевать трудности. Считаю, что нужно в этом помочь. Я принял решение выделить 500 миллионов рублей из областного бюджета на дополнительную поддержку сельского хозяйства", - цитирует пресс-служба слова губернатора Текслера.Он отметил, что эти средства будут направлены хозяйствам в пострадавших районах, чтобы компенсировать им часть затрат на приобретение семян и кормов.Глава региона уточнил, что 200 миллионов будет направлено на покупку семян, чтобы сохранить посевные площади и качественно провести яровой сев в 2022 году, еще 300 миллионов рублей – на закупку кормов, с целью сохранения численности маточного поголовья крупного рогатого скота.Кроме того, Текслер сообщил, что обратился к правительству РФ с просьбой пролонгировать на один год кредиты сельхозтоваропроизводителей: речь идет о суммах, которые аграрии заняли на проведение посевной этого года. Также губернатор добавил, что планируется сохранить такую форму поддержки, как снижение ставки единого сельскохозяйственного налога.По данным пресс-службы правительства региона, на поддержку отрасли с начала года уже направлено более 1,47 миллиарда рублей или 65% ассигнований. По оказанию господдержки Челябинская область в числе лидеров в России. По мнению Текслера, этот процесс должен быть двусторонним - все формы поддержки должны давать результат. "Аграриям стоит активно внедрять новые технологии производства, увеличивать использование и адресное применение минеральных удобрений, внедрять цифровые технологии, технологии точного земледелия, обновлять и модернизировать технический парк", - сказал глава региона.По словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, решение главы региона Алексея Текслера о направлении дополнительных 500 миллионов рублей из областного бюджета на поддержку сельского хозяйства очень важно для южноуральских аграриев. "В условиях засушливого лета хозяйства в пострадавших районах испытывают трудности с формированием семенного запаса, кормовой базы. С учетом недополученных доходов и нехватки оборотных средств им будет непросто найти свободные средства на их приобретение. Так, 200 миллионов рублей будут направлены на компенсацию части затрат на закупку семян, это позволит сохранить посевные площади в будущем году, 300 миллионов рублей – на приобретение кормов для обеспечения маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления. Сегодня это самые актуальные направления поддержки и, с учетом уже перечисленных аграриям средств господдержки из областного и федерального бюджетов (около 1,5 миллиарда рублей или 66,5% годовых ассигнований), будут серьезным подспорьем для их производственной деятельности", - цитирует пресс-служба минсельхоза региона слова Кобылина.Как сообщил РИА Новости фермер из Карталинского района (поселок Южно-Степной) Сыгымбай Рахимов, засуха, которая была в этом году, сказалась на его хозяйстве – урожай снизился. "Да, засуха сказалась на нас понижением урожайности зерновых и кормовых культур. Раза в два меньше соберем, чем в прошлом году. Но мы страдаем от засухи уже третий год… Особенно трудная ситуация будет с содержанием животных (крупнорогатого скота) – кормов не хватает. Мы очень благодарны помощи губернатора. Еще хотелось бы помощи в закупке кормов – всех обзваниваем, но никто ничего не продает. Нам нужны корма", - сказал он.

https://ria.ru/20210906/vystavka-yarmarka-1748892738.html

https://ria.ru/20210823/produktsiya-1746901826.html

карталинский район

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экономика, карталинский район, алексей текслер, россия