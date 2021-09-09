https://ria.ru/20210909/tegeran-1749350319.html

МИД Израиля заявил, что Тель-Авив не позволит Ирану стать ядерной державой

МИД Израиля заявил, что Тель-Авив не позволит Ирану стать ядерной державой - РИА Новости, 09.09.2021

МИД Израиля заявил, что Тель-Авив не позволит Ирану стать ядерной державой

Иранская ядерная программа приведет к новому витку гонки вооружений, Израиль не позволит Тегерану стать ядерной державой, заявил министр иностранных дел Израиля РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:26

2021-09-09T14:26

2021-09-09T14:39

в мире

тегеран (город)

франция

магатэ

дональд трамп

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Иранская ядерная программа приведет к новому витку гонки вооружений, Израиль не позволит Тегерану стать ядерной державой, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид."Мы говорили о иранской ядерной программе и о той опасности, которую она представляет для всего мира... Быстро наращивается ядерная программа без надлежащего контроля. Требуется решение совета управляющих (МАГАТЭ)", - сказал Лапид после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Это проблема всего мира - ядерный Иран приведет к новому витку ядерной гонки, гонки вооружений на Ближнем Востоке. Последнее, что кто-то из нас хотел бы видеть, это то, как ядерное оружие попадает не в те руки. Мир должен предотвратить появление у Ирана ядерного потенциала. Если мир с этим не справится, Израиль резервирует за собой право действовать. Израиль не позволит Ирану стать ядерной державой", - добавил он.Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.

https://ria.ru/20210908/ryabkov-1749116414.html

https://ria.ru/20210908/sdelka-1749249030.html

тегеран (город)

франция

россия

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в мире, тегеран (город), франция, магатэ, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия