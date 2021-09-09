14:26 09.09.2021 (обновлено: 14:39 09.09.2021)
МИД Израиля заявил, что Тель-Авив не позволит Ирану стать ядерной державой
Глава МИД Израиля Лапид: Тель-Авив не позволит Тегерану стать ядерной державой
© AP Photo / Sebastian Scheiner Израильский политик Яир Лапид
© AP Photo / Sebastian Scheiner
"Мы говорили о иранской ядерной программе и о той опасности, которую она представляет для всего мира... Быстро наращивается ядерная программа без надлежащего контроля. Требуется решение совета управляющих (МАГАТЭ)", - сказал Лапид после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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"Это проблема всего мира - ядерный Иран приведет к новому витку ядерной гонки, гонки вооружений на Ближнем Востоке. Последнее, что кто-то из нас хотел бы видеть, это то, как ядерное оружие попадает не в те руки. Мир должен предотвратить появление у Ирана ядерного потенциала. Если мир с этим не справится, Израиль резервирует за собой право действовать. Израиль не позволит Ирану стать ядерной державой", - добавил он.
Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.