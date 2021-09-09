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Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию - РИА Новости, 09.09.2021
Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает о приближении мощного тайфуна "Чансу" ("Тянсу") к южной префектуре Окинава в течение ближайших дней, в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T05:04
2021-09-09T05:06
в мире
филиппины
япония
окинава
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ТОКИО, 9 сен – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает о приближении мощного тайфуна "Чансу" ("Тянсу") к южной префектуре Окинава в течение ближайших дней, в регионе ожидаются шквалистые ветры и ливневые дожди.Уточняется, что в настоящее время тайфун, категория которого была повышена до "чрезвычайно мощного", находится к востоку от Филиппин. В ближайшие дни он будет продвигаться на запад-северо-запад в сторону японской префектуры Окинава со скоростью 20 километров в час.Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 55 метров в секунду, при порывах – до 75.Эксперты предупреждают о возможности подтоплений и оползней и призывают людей соблюдать меры предосторожности, а жителей прибрежных районов – не выходить в море.
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в мире, филиппины, япония, окинава
05:04 09.09.2021 (обновлено: 05:06 09.09.2021)
 
Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию

Главное метеорологическое агентство Японии: мощный тайфун "Чансу" надвигается к Окинаве

© AP Photo / Mark BakerМужчина на улице Токио во время прохождения тайфуна "Хагибис" в Японии
Мужчина на улице Токио во время прохождения тайфуна Хагибис в Японии - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Mark Baker
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ТОКИО, 9 сен – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает о приближении мощного тайфуна "Чансу" ("Тянсу") к южной префектуре Окинава в течение ближайших дней, в регионе ожидаются шквалистые ветры и ливневые дожди.
Уточняется, что в настоящее время тайфун, категория которого была повышена до "чрезвычайно мощного", находится к востоку от Филиппин. В ближайшие дни он будет продвигаться на запад-северо-запад в сторону японской префектуры Окинава со скоростью 20 километров в час.
Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 55 метров в секунду, при порывах – до 75.
Эксперты предупреждают о возможности подтоплений и оползней и призывают людей соблюдать меры предосторожности, а жителей прибрежных районов – не выходить в море.
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В миреФилиппиныЯпонияОкинава
 
 
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