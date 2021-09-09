https://ria.ru/20210909/tayfun-1749278275.html

Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию

Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию - РИА Новости, 09.09.2021

Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию

Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает о приближении мощного тайфуна "Чансу" ("Тянсу") к южной префектуре Окинава в течение ближайших дней, в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T05:04

2021-09-09T05:04

2021-09-09T05:06

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филиппины

япония

окинава

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ТОКИО, 9 сен – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает о приближении мощного тайфуна "Чансу" ("Тянсу") к южной префектуре Окинава в течение ближайших дней, в регионе ожидаются шквалистые ветры и ливневые дожди.Уточняется, что в настоящее время тайфун, категория которого была повышена до "чрезвычайно мощного", находится к востоку от Филиппин. В ближайшие дни он будет продвигаться на запад-северо-запад в сторону японской префектуры Окинава со скоростью 20 километров в час.Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 55 метров в секунду, при порывах – до 75.Эксперты предупреждают о возможности подтоплений и оползней и призывают людей соблюдать меры предосторожности, а жителей прибрежных районов – не выходить в море.

https://ria.ru/20210908/filippiny-1749115599.html

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в мире, филиппины, япония, окинава