https://ria.ru/20210909/tankisty-1749356699.html

Умер польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас

Умер польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас - РИА Новости, 09.09.2021

Умер польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас

Известный польский актер кино и театра Веслав Голас умер в возрасте 90 лет, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:54

2021-09-09T14:54

2021-09-09T17:27

великая отечественная война (1941-1945)

кино и сериалы

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КАРПАЧ (Польша), 9 сен — РИА Новости. Известный польский актер кино и театра Веслав Голас умер в возрасте 90 лет, передает радиостанция RMF FM."Артист через месяц должен был отметить 91-й день рождения", — говорится в сообщении.Как ранее рассказывала его жена Мария Кравчик-Голас, в октябре 2020-го у Веслава случился инсульт. В сентябре этого года актер попал в больницу после второго инсульта.За свою карьеру Голас снялся во множестве фильмов. Его дебютом стала картина Анджея Вайды "Поколение", а наибольшую популярность принес сериал "Четыре танкиста и собака", где он сыграл роль Томаша Черешняка.

https://ria.ru/20210909/frantsiya-1749232938.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), кино и сериалы, новости культуры