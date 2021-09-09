https://ria.ru/20210909/tankisty-1749356699.html
Умер польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас
Умер польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас - РИА Новости, 09.09.2021
Умер польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас
Известный польский актер кино и театра Веслав Голас умер в возрасте 90 лет, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:54
2021-09-09T14:54
2021-09-09T17:27
великая отечественная война (1941-1945)
кино и сериалы
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749357469_0:24:988:580_1920x0_80_0_0_434b61e0b0ac0607c50b4d0943fe756c.jpg
КАРПАЧ (Польша), 9 сен — РИА Новости. Известный польский актер кино и театра Веслав Голас умер в возрасте 90 лет, передает радиостанция RMF FM."Артист через месяц должен был отметить 91-й день рождения", — говорится в сообщении.Как ранее рассказывала его жена Мария Кравчик-Голас, в октябре 2020-го у Веслава случился инсульт. В сентябре этого года актер попал в больницу после второго инсульта.За свою карьеру Голас снялся во множестве фильмов. Его дебютом стала картина Анджея Вайды "Поколение", а наибольшую популярность принес сериал "Четыре танкиста и собака", где он сыграл роль Томаша Черешняка.
https://ria.ru/20210909/frantsiya-1749232938.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749357469_95:0:868:580_1920x0_80_0_0_e10e27747fd20e4dbe17a5eb7eb459c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), кино и сериалы, новости культуры
14:54 09.09.2021 (обновлено: 17:27 09.09.2021)
Умер польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас
Умер польский актер Веслав Голас, сыгравший в сериале "Четыре танкиста и собака"