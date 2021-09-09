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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210909/tankisty-1749356699.html
Умер польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас
Умер польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас - РИА Новости, 09.09.2021
Умер польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас
Известный польский актер кино и театра Веслав Голас умер в возрасте 90 лет, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:54
2021-09-09T17:27
великая отечественная война (1941-1945)
кино и сериалы
культура
новости культуры
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КАРПАЧ (Польша), 9 сен — РИА Новости. Известный польский актер кино и театра Веслав Голас умер в возрасте 90 лет, передает радиостанция RMF FM."Артист через месяц должен был отметить 91-й день рождения", — говорится в сообщении.Как ранее рассказывала его жена Мария Кравчик-Голас, в октябре 2020-го у Веслава случился инсульт. В сентябре этого года актер попал в больницу после второго инсульта.За свою карьеру Голас снялся во множестве фильмов. Его дебютом стала картина Анджея Вайды "Поколение", а наибольшую популярность принес сериал "Четыре танкиста и собака", где он сыграл роль Томаша Черешняка.
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великая отечественная война (1941-1945), кино и сериалы, новости культуры
14:54 09.09.2021 (обновлено: 17:27 09.09.2021)
 
Умер польский актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас

Умер польский актер Веслав Голас, сыгравший в сериале "Четыре танкиста и собака"

© Zespół Filmowy Syrena (1966-1970)Кадр из сериала "Четыре танкиста и собака"
Кадр из сериала Четыре танкиста и собака
© Zespół Filmowy Syrena (1966-1970)
Читать ria.ru в
КАРПАЧ (Польша), 9 сен — РИА Новости. Известный польский актер кино и театра Веслав Голас умер в возрасте 90 лет, передает радиостанция RMF FM.
"Артист через месяц должен был отметить 91-й день рождения", — говорится в сообщении.
Как ранее рассказывала его жена Мария Кравчик-Голас, в октябре 2020-го у Веслава случился инсульт. В сентябре этого года актер попал в больницу после второго инсульта.
За свою карьеру Голас снялся во множестве фильмов. Его дебютом стала картина Анджея Вайды "Поколение", а наибольшую популярность принес сериал "Четыре танкиста и собака", где он сыграл роль Томаша Черешняка.
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