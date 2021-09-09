https://ria.ru/20210909/taksi-1749285491.html

Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси

Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси - РИА Новости, 09.09.2021

Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси

Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси, к тестированию планируется приступить этой осенью, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T08:33

2021-09-09T08:33

2021-09-09T08:33

технологии

мосгортранс

европа

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси, к тестированию планируется приступить этой осенью, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Вопрос развития беспилотных транспортных средств широко обсуждается во всех развитых странах. В мире насчитывается уже около 3 тысяч беспилотных автомобилей, и Москва станет первой в Европе столицей, которая запустила беспилотное такси. Но для нас самая важная задача, которая поставлена перед нами мэром Москвы, чтобы все сервисы и внедряемые инновации были безопасны. Поэтому мы запустим тестирование только после того, как убедимся в полной безопасности беспилотного такси для пассажиров", - рассказал Ликсутов.По его словам, компания "Яндекс" планирует приступить к тестированию первого беспилотного такси в Москве уже этой осенью. Сервис будет работать вблизи станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Сейчас Центр организации дорожного движения и Мосгортранс обследуют улицы, где поедут беспилотные такси в рамках пилотного проекта."Совместно с коллегами из Яндекса мы ведем большую совместную работу по запуску тестирования, которое будет проходить в рамках закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Мы уже создали рабочую группу и в данный момент обсуждаем детали, в том числе с правоохранительными органами", - добавил Ликсутов.

https://ria.ru/20210817/depressiya-1746021100.html

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технологии, мосгортранс, европа, москва, максим ликсутов , яндекс