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Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси
Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси - РИА Новости, 09.09.2021
Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси
Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси, к тестированию планируется приступить этой осенью, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:33
2021-09-09T08:33
технологии
мосгортранс
европа
москва
максим ликсутов
яндекс
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси, к тестированию планируется приступить этой осенью, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Вопрос развития беспилотных транспортных средств широко обсуждается во всех развитых странах. В мире насчитывается уже около 3 тысяч беспилотных автомобилей, и Москва станет первой в Европе столицей, которая запустила беспилотное такси. Но для нас самая важная задача, которая поставлена перед нами мэром Москвы, чтобы все сервисы и внедряемые инновации были безопасны. Поэтому мы запустим тестирование только после того, как убедимся в полной безопасности беспилотного такси для пассажиров", - рассказал Ликсутов.По его словам, компания "Яндекс" планирует приступить к тестированию первого беспилотного такси в Москве уже этой осенью. Сервис будет работать вблизи станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Сейчас Центр организации дорожного движения и Мосгортранс обследуют улицы, где поедут беспилотные такси в рамках пилотного проекта."Совместно с коллегами из Яндекса мы ведем большую совместную работу по запуску тестирования, которое будет проходить в рамках закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Мы уже создали рабочую группу и в данный момент обсуждаем детали, в том числе с правоохранительными органами", - добавил Ликсутов.
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технологии, мосгортранс, европа, москва, максим ликсутов , яндекс
08:33 09.09.2021
 
Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси

Заммэра Ликсутов: Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанктакси
такси - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва станет первой в Европе столицей с беспилотными такси, к тестированию планируется приступить этой осенью, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Вопрос развития беспилотных транспортных средств широко обсуждается во всех развитых странах. В мире насчитывается уже около 3 тысяч беспилотных автомобилей, и Москва станет первой в Европе столицей, которая запустила беспилотное такси. Но для нас самая важная задача, которая поставлена перед нами мэром Москвы, чтобы все сервисы и внедряемые инновации были безопасны. Поэтому мы запустим тестирование только после того, как убедимся в полной безопасности беспилотного такси для пассажиров", - рассказал Ликсутов.
По его словам, компания "Яндекс" планирует приступить к тестированию первого беспилотного такси в Москве уже этой осенью. Сервис будет работать вблизи станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Сейчас Центр организации дорожного движения и Мосгортранс обследуют улицы, где поедут беспилотные такси в рамках пилотного проекта.
"Совместно с коллегами из Яндекса мы ведем большую совместную работу по запуску тестирования, которое будет проходить в рамках закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Мы уже создали рабочую группу и в данный момент обсуждаем детали, в том числе с правоохранительными органами", - добавил Ликсутов.
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ТехнологииМосгортрансЕвропаМоскваМаксим ЛиксутовЯндекс
 
 
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