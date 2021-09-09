https://ria.ru/20210909/svyaschenniki-1749349206.html
Католики заявили о нехватке англоязычных священников в регионах России
Католики заявили о нехватке англоязычных священников в регионах России - РИА Новости, 09.09.2021
Католики заявили о нехватке англоязычных священников в регионах России
Католические храмы со священниками, знающими английский язык, необходимы в регионах России приезжающим туда на работу и учебу выходцам с Филиппин и другим... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:20
2021-09-09T14:20
2021-09-09T14:20
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Католические храмы со священниками, знающими английский язык, необходимы в регионах России приезжающим туда на работу и учебу выходцам с Филиппин и другим иностранцам, в Москве увеличить число месс на английском пока не представляется возможным, рассказали РИА Новости представители Римско-католической церкви в России.Ранее временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер заявил в интервью РИА Новости, что Филиппины хотят основать больше католических и протестантских сообществ в России, а также высоко оценивают роль Русской православной церкви во взаимодействии стран.Как отметил в разговоре с РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке, филиппинцы все чаще приезжают по работе в регионы России. Поэтому посольство заинтересовано в том, чтобы там были католические храмы, в которые можно легко попасть. "И здесь вопрос отчасти к властям – по поводу строительства, а отчасти к церкви – служат ли там священники, которые разговаривают на английском и готовы обслуживать иностранцев. Кстати, намного больше: еще массу студентов из Африки, Азии, Латинской Америки", - сказал генсек ККЕР.Он добавил, что также остается проблема с доступом священников к иностранцам, которые находятся в тюрьме, в том числе в ожидании высылки, или в больнице.Липке отметил, что, строго говоря, организованных по этническому принципу католических филиппинских приходов в России не существует: филиппинцы входят либо в англоязычные общины, либо - отчасти – в общины с тагальским языком, одним из основных на Филиппинах. На данный момент такие имеются в основном в Санкт-Петербурге и в Москве."Здесь у них есть возможность попасть на мессу. Задача в том, чтобы община поддерживала связь с ними, с учетом того, что они очень заняты работой. В этом плане у протестантов преимущество – там священник не нужен, они могут собираться, где угодно, малыми группами читать Библию и молиться. Соответственно, задача католической церкви – создавать внутри (фактических) приходов группы", - считает он.Для этого запрос со стороны филиппинцев не нужен – "ведь они не запрашивают чьего-то назначения", добавил священник.В Москве каждое воскресенье служат как минимум три мессы на английском языке, и значительное число их участников – выходцы с Филиппин, сказал РИА Новости генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. "Филиппинцы достаточно религиозны, и большинство из них исповедует католичество, поэтому везде, где они проживают за рубежом, они образуют достаточно сплоченные общины. Однако в настоящее время имеющиеся в распоряжении архиепархии площади пока не позволяют увеличить число месс на английском, поскольку мессы также служатся на десятке других языков", - пояснил он.По словам Горбунова, пока неизвестно, обращалось ли филиппинское посольство по этому вопросу к российским епископам.
https://ria.ru/20210908/episkop-1749140628.html
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азия, москва, русская православная церковь, россия
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Католические храмы со священниками, знающими английский язык, необходимы в регионах России приезжающим туда на работу и учебу выходцам с Филиппин и другим иностранцам, в Москве увеличить число месс на английском пока не представляется возможным, рассказали РИА Новости представители Римско-католической церкви в России.
Ранее временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер заявил в интервью РИА Новости, что Филиппины
хотят основать больше католических и протестантских сообществ в России
, а также высоко оценивают роль Русской православной церкви
во взаимодействии стран.
Как отметил в разговоре с РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке, филиппинцы все чаще приезжают по работе в регионы России. Поэтому посольство заинтересовано в том, чтобы там были католические храмы, в которые можно легко попасть.
"И здесь вопрос отчасти к властям – по поводу строительства, а отчасти к церкви – служат ли там священники, которые разговаривают на английском и готовы обслуживать иностранцев. Кстати, намного больше: еще массу студентов из Африки, Азии
, Латинской Америки", - сказал генсек ККЕР.
Он добавил, что также остается проблема с доступом священников к иностранцам, которые находятся в тюрьме, в том числе в ожидании высылки, или в больнице.
Липке отметил, что, строго говоря, организованных по этническому принципу католических филиппинских приходов в России не существует: филиппинцы входят либо в англоязычные общины, либо - отчасти – в общины с тагальским языком, одним из основных на Филиппинах. На данный момент такие имеются в основном в Санкт-Петербурге
и в Москве
.
"Здесь у них есть возможность попасть на мессу. Задача в том, чтобы община поддерживала связь с ними, с учетом того, что они очень заняты работой. В этом плане у протестантов преимущество – там священник не нужен, они могут собираться, где угодно, малыми группами читать Библию и молиться. Соответственно, задача католической церкви – создавать внутри (фактических) приходов группы", - считает он.
Для этого запрос со стороны филиппинцев не нужен – "ведь они не запрашивают чьего-то назначения", добавил священник.
В Москве каждое воскресенье служат как минимум три мессы на английском языке, и значительное число их участников – выходцы с Филиппин, сказал РИА Новости генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. "Филиппинцы достаточно религиозны, и большинство из них исповедует католичество, поэтому везде, где они проживают за рубежом, они образуют достаточно сплоченные общины. Однако в настоящее время имеющиеся в распоряжении архиепархии площади пока не позволяют увеличить число месс на английском, поскольку мессы также служатся на десятке других языков", - пояснил он.
По словам Горбунова, пока неизвестно, обращалось ли филиппинское посольство по этому вопросу к российским епископам.