https://ria.ru/20210909/svpd-1749400962.html

Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД

Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД - РИА Новости, 09.09.2021

Лавров обсудил с главой МИД Ирана восстановление СВПД

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим иранским коллегой Амиром Абдоллахианом Афганистан, стороны выразили заинтересованность в установлении... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:02

2021-09-09T18:02

2021-09-09T18:05

в мире

ядерное оружие

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748883428_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_34d73ace8b02de5d015ae88451191d51.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим иранским коллегой Амиром Абдоллахианом Афганистан, стороны выразили заинтересованность в установлении стабильности в этой стране."В фокусе особого внимания было положение в Афганистане. Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20210908/sdelka-1749249030.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ядерное оружие, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия