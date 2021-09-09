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На Украине решили выставить счет России за нашествие медуз в Азовское море

На Украине решили выставить счет России за нашествие медуз в Азовское море - РИА Новости, 09.09.2021

На Украине решили выставить счет России за нашествие медуз в Азовское море

Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил судиться с Россией из-за провального курортного сезона в регионе в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:39

2021-09-09T16:39

2021-09-09T17:08

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украина

запорожская область

азовское море

крымский мост

россия

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КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил судиться с Россией из-за провального курортного сезона в регионе в связи с нашествием медуз, сообщает УНИАН.По информации агентства, чиновник напомнил, что в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали морские животные. Он отметил, что нашествие вызвано стремительным повышением уровня солености воды, который экологи объясняют тем, что несколько лет подряд в водоем не поступает пресная вода из основных артерий, в частности из Дона."По мнению главы ОГА, реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря," — говорится в сообщении.Чиновник считает, что именно из-за действий России медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил оценить ущерб от провального курортного сезона и выставить ей счет.При этом он не уточнил, кто должен готовить иски и подсчитывать убытки.Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть открыли в мае 2018 года, пассажирское железнодорожное сообщение — в декабре 2019-го, грузовое железнодорожное — в июне 2020-го.

https://ria.ru/20210730/krym-1743562089.html

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запорожская область

азовское море

россия

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в мире, украина, запорожская область, азовское море, крымский мост, россия