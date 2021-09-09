https://ria.ru/20210909/sud-1749327830.html

Суд освободил от наказания депутата, застрелившего человека на охоте

Суд освободил от наказания депутата, застрелившего человека на охоте - РИА Новости, 09.09.2021

Суд освободил от наказания депутата, застрелившего человека на охоте

Свердловский областной суд освободил от наказания депутата законодательного собрания региона Александра Коркина, осужденного по делу о причинении смерти... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:39

2021-09-09T12:39

2021-09-09T12:39

происшествия

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд освободил от наказания депутата законодательного собрания региона Александра Коркина, осужденного по делу о причинении смерти знакомому на охоте, сообщает пресс-служба суда.По данным следствия, 5 сентября 2019 года депутат, находясь на реке Лозьва в моторной лодке, из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил из охотничьего ружья в голову своему знакомому. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался спустя пять месяцев. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Суд назначил депутату один год ограничения свободы и 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего. Защита Коркина обжаловала это решение."В связи с истечением срока давности осужденный освобожден от отбытия наказания в виде ограничения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения, это касается и возложенного на осужденного возмещения морального вреда потерпевшим", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210312/priamure-1600906368.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловский областной суд