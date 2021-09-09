Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/sud-1749327830.html
Суд освободил от наказания депутата, застрелившего человека на охоте
Суд освободил от наказания депутата, застрелившего человека на охоте - РИА Новости, 09.09.2021
Суд освободил от наказания депутата, застрелившего человека на охоте
Свердловский областной суд освободил от наказания депутата законодательного собрания региона Александра Коркина, осужденного по делу о причинении смерти... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:39
2021-09-09T12:39
происшествия
свердловский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_e621729b558e1a22121eccf7a3a88df5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд освободил от наказания депутата законодательного собрания региона Александра Коркина, осужденного по делу о причинении смерти знакомому на охоте, сообщает пресс-служба суда.По данным следствия, 5 сентября 2019 года депутат, находясь на реке Лозьва в моторной лодке, из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил из охотничьего ружья в голову своему знакомому. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался спустя пять месяцев. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Суд назначил депутату один год ограничения свободы и 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего. Защита Коркина обжаловала это решение."В связи с истечением срока давности осужденный освобожден от отбытия наказания в виде ограничения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения, это касается и возложенного на осужденного возмещения морального вреда потерпевшим", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210312/priamure-1600906368.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9af7b528db48ed2f9d285830ce811a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, свердловский областной суд
12:39 09.09.2021
 
Суд освободил от наказания депутата, застрелившего человека на охоте

Суд на Урале освободил от наказания депутата, застрелившего знакомого на охоте

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд освободил от наказания депутата законодательного собрания региона Александра Коркина, осужденного по делу о причинении смерти знакомому на охоте, сообщает пресс-служба суда.
По данным следствия, 5 сентября 2019 года депутат, находясь на реке Лозьва в моторной лодке, из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил из охотничьего ружья в голову своему знакомому. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался спустя пять месяцев. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Суд назначил депутату один год ограничения свободы и 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего. Защита Коркина обжаловала это решение.
"В связи с истечением срока давности осужденный освобожден от отбытия наказания в виде ограничения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения, это касается и возложенного на осужденного возмещения морального вреда потерпевшим", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 11:59
В Приамурье охотник убил человека, перепутав его с косулей
 
ПроисшествияСвердловский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20Католики заявили о нехватке англоязычных священников в регионах России
14:20Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога
14:19Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
Лента новостейМолния