https://ria.ru/20210909/sud-1749289297.html

Хозяйке клуба, где погибла дочь актера Конкина, сохранили меру пресечения

Хозяйке клуба, где погибла дочь актера Конкина, сохранили меру пресечения - РИА Новости, 09.09.2021

Хозяйке клуба, где погибла дочь актера Конкина, сохранили меру пресечения

Решение о запрете определённых действий для владелицы столичного фитнес-клуба, в котором скончалась дочь артиста Владимира Конкина, вступило в силу, сообщили... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:24

2021-09-09T09:24

2021-09-09T09:24

происшествия

москва

владимир конкин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Решение о запрете определённых действий для владелицы столичного фитнес-клуба, в котором скончалась дочь артиста Владимира Конкина, вступило в силу, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.Басманный суд Москвы 30 июля назначил Анне Андриановой запрет определенных действий в рамках дела об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности жизни и здоровья потребителей. Ей запретили до 28 сентября выходить из дома ночью, посещать фитнес-клуб, а также общаться с свидетелями и потерпевшими по делу."Постановлением Басманного районного суда города Москвы Андриановой была избрана мера пресечения на запрет определенных действий. Апелляция оставила в силе постановление суда первой инстанции", - сказал собеседник агентства.В сентябре прошлого года из фитнес-центра в центре Москвы в больницу доставили 32-летнюю женщину с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась. Источник РИА Новости сообщал, что речь шла о дочери артиста Владимира Конкина Софии.Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".

https://ria.ru/20201002/konkina-1578096934.html

https://ria.ru/20201001/konkina-1578080234.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, владимир конкин