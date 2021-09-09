Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/sud-1749289297.html
Хозяйке клуба, где погибла дочь актера Конкина, сохранили меру пресечения
Хозяйке клуба, где погибла дочь актера Конкина, сохранили меру пресечения - РИА Новости, 09.09.2021
Хозяйке клуба, где погибла дочь актера Конкина, сохранили меру пресечения
Решение о запрете определённых действий для владелицы столичного фитнес-клуба, в котором скончалась дочь артиста Владимира Конкина, вступило в силу, сообщили... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:24
2021-09-09T09:24
происшествия
москва
владимир конкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151906/79/1519067988_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f089ff339c1b2d8320f1df8f5055c6d6.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Решение о запрете определённых действий для владелицы столичного фитнес-клуба, в котором скончалась дочь артиста Владимира Конкина, вступило в силу, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.Басманный суд Москвы 30 июля назначил Анне Андриановой запрет определенных действий в рамках дела об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности жизни и здоровья потребителей. Ей запретили до 28 сентября выходить из дома ночью, посещать фитнес-клуб, а также общаться с свидетелями и потерпевшими по делу."Постановлением Басманного районного суда города Москвы Андриановой была избрана мера пресечения на запрет определенных действий. Апелляция оставила в силе постановление суда первой инстанции", - сказал собеседник агентства.В сентябре прошлого года из фитнес-центра в центре Москвы в больницу доставили 32-летнюю женщину с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась. Источник РИА Новости сообщал, что речь шла о дочери артиста Владимира Конкина Софии.Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
https://ria.ru/20201002/konkina-1578096934.html
https://ria.ru/20201001/konkina-1578080234.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151906/79/1519067988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c296eabd7f318aad95d98b9a480d57d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, владимир конкин
09:24 09.09.2021
 
Хозяйке клуба, где погибла дочь актера Конкина, сохранили меру пресечения

Мосгорсуд сохранил меру пресечения хозяйке фитнес-клуба, где погибла дочь актера Конкина

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Решение о запрете определённых действий для владелицы столичного фитнес-клуба, в котором скончалась дочь артиста Владимира Конкина, вступило в силу, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
Басманный суд Москвы 30 июля назначил Анне Андриановой запрет определенных действий в рамках дела об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности жизни и здоровья потребителей. Ей запретили до 28 сентября выходить из дома ночью, посещать фитнес-клуб, а также общаться с свидетелями и потерпевшими по делу.
Видео с телефона Софии Конкиной
2 октября 2020, 12:02
Опубликовано видео, снятое дочерью Конкина перед гибелью
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Андриановой была избрана мера пресечения на запрет определенных действий. Апелляция оставила в силе постановление суда первой инстанции", - сказал собеседник агентства.
В сентябре прошлого года из фитнес-центра в центре Москвы в больницу доставили 32-летнюю женщину с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась. Источник РИА Новости сообщал, что речь шла о дочери артиста Владимира Конкина Софии.
Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
София Конкина - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября 2020, 23:05
Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
 
ПроисшествияМоскваВладимир Конкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20Католики заявили о нехватке англоязычных священников в регионах России
14:20Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога
14:19Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
Лента новостейМолния