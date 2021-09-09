Хозяйке клуба, где погибла дочь актера Конкина, сохранили меру пресечения
Мосгорсуд сохранил меру пресечения хозяйке фитнес-клуба, где погибла дочь актера Конкина
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Решение о запрете определённых действий для владелицы столичного фитнес-клуба, в котором скончалась дочь артиста Владимира Конкина, вступило в силу, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
Басманный суд Москвы 30 июля назначил Анне Андриановой запрет определенных действий в рамках дела об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности жизни и здоровья потребителей. Ей запретили до 28 сентября выходить из дома ночью, посещать фитнес-клуб, а также общаться с свидетелями и потерпевшими по делу.
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"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Андриановой была избрана мера пресечения на запрет определенных действий. Апелляция оставила в силе постановление суда первой инстанции", - сказал собеседник агентства.
В сентябре прошлого года из фитнес-центра в центре Москвы в больницу доставили 32-летнюю женщину с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась. Источник РИА Новости сообщал, что речь шла о дочери артиста Владимира Конкина Софии.
Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
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