https://ria.ru/20210909/stress-1749309601.html

Названы способы путешествовать без стресса

Названы способы путешествовать без стресса - РИА Новости, 09.09.2021

Названы способы путешествовать без стресса

Эксперты дали советы, которые помогут туристам путешествовать без лишнего стресса, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T23:56

2021-09-09T23:56

2021-09-09T23:56

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Эксперты дали советы, которые помогут туристам путешествовать без лишнего стресса, пишет Travel Daily News.Больше всего поездки вызывают стресс у тех, кто ездит отдыхать редко, пишет издание. Чтобы во время путешествия не возникло непредвиденных ситуаций, эксперты рекомендуют планировать его заранее: выбрать направление, маршрут, отель, определиться с транспортным средством, купить и подготовить необходимую одежду по погоде.Если предстоит перелет, лучше воспользоваться прямыми рейсами, чтобы избежать неприятностей и длительного ожидания на пересадках, уверены специалисты. И, конечно, нужно заранее изучить правила въезда в страну: нужна ли справка о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.Собираясь в путешествие, не стоит пренебрегать страховкой. "Она защитит вас и вашу семью от дорожных происшествий, непредвиденных медицинских расходов, потери багажа или кражи паспорта", — уточняют эксперты.Страховка, по их мнению, сможет покрыть физические риски, а вот для того, чтобы устранить возможные цифровые угрозы, они рекомендуют всегда покупать местную сим-карту и пользоваться мобильным интернетом. Общедоступный Wi-Fi небезопасен, потому что именно "бесплатные точки доступа больше всего открыты для хакеров и мошенничества".

https://ria.ru/20210908/puteshestviya-1749211781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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