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Туризм
https://ria.ru/20210909/stress-1749309601.html
Названы способы путешествовать без стресса
Названы способы путешествовать без стресса - РИА Новости, 09.09.2021
Названы способы путешествовать без стресса
Эксперты дали советы, которые помогут туристам путешествовать без лишнего стресса, пишет Travel Daily News. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:56
2021-09-09T23:56
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Эксперты дали советы, которые помогут туристам путешествовать без лишнего стресса, пишет Travel Daily News.Больше всего поездки вызывают стресс у тех, кто ездит отдыхать редко, пишет издание. Чтобы во время путешествия не возникло непредвиденных ситуаций, эксперты рекомендуют планировать его заранее: выбрать направление, маршрут, отель, определиться с транспортным средством, купить и подготовить необходимую одежду по погоде.Если предстоит перелет, лучше воспользоваться прямыми рейсами, чтобы избежать неприятностей и длительного ожидания на пересадках, уверены специалисты. И, конечно, нужно заранее изучить правила въезда в страну: нужна ли справка о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.Собираясь в путешествие, не стоит пренебрегать страховкой. "Она защитит вас и вашу семью от дорожных происшествий, непредвиденных медицинских расходов, потери багажа или кражи паспорта", — уточняют эксперты.Страховка, по их мнению, сможет покрыть физические риски, а вот для того, чтобы устранить возможные цифровые угрозы, они рекомендуют всегда покупать местную сим-карту и пользоваться мобильным интернетом. Общедоступный Wi-Fi небезопасен, потому что именно "бесплатные точки доступа больше всего открыты для хакеров и мошенничества".
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интернет, отдых, новости - туризм, туристы
23:56 09.09.2021
 

Названы способы путешествовать без стресса

© Depositphotos / ViewApartТуристы делают селфи в аэропорту
Туристы делают селфи в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Depositphotos / ViewApart
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Эксперты дали советы, которые помогут туристам путешествовать без лишнего стресса, пишет Travel Daily News.
Больше всего поездки вызывают стресс у тех, кто ездит отдыхать редко, пишет издание. Чтобы во время путешествия не возникло непредвиденных ситуаций, эксперты рекомендуют планировать его заранее: выбрать направление, маршрут, отель, определиться с транспортным средством, купить и подготовить необходимую одежду по погоде.
Если предстоит перелет, лучше воспользоваться прямыми рейсами, чтобы избежать неприятностей и длительного ожидания на пересадках, уверены специалисты. И, конечно, нужно заранее изучить правила въезда в страну: нужна ли справка о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.
Собираясь в путешествие, не стоит пренебрегать страховкой. "Она защитит вас и вашу семью от дорожных происшествий, непредвиденных медицинских расходов, потери багажа или кражи паспорта", — уточняют эксперты.
Страховка, по их мнению, сможет покрыть физические риски, а вот для того, чтобы устранить возможные цифровые угрозы, они рекомендуют всегда покупать местную сим-карту и пользоваться мобильным интернетом. Общедоступный Wi-Fi небезопасен, потому что именно "бесплатные точки доступа больше всего открыты для хакеров и мошенничества".
Девушка во время туристического похода в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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