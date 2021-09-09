https://ria.ru/20210909/strelba-1749360767.html
В Забайкалье задержали подозреваемого в стрельбе в полицейского
В Забайкалье задержали подозреваемого в стрельбе в полицейского - РИА Новости, 09.09.2021
В Забайкалье задержали подозреваемого в стрельбе в полицейского
Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в полицейского в Забайкалье, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:10
2021-09-09T15:10
2021-09-09T15:34
происшествия
забайкальский край
читинский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в полицейского в Забайкалье, сообщается на сайте СК РФ.Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за стрельбы в приехавшего на вызов полицейского в Читинском районе. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход дела на контроль в центральном аппарате ведомства."В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) задержан мужчина, подозреваемый в этом преступлении", - говорится в сообщении.В СК напомнили, что 9 сентября в поселке Смоленка Забайкальского края мужчина выстрелил в полицейского, находящегося за рулем служебного автомобиля, тот был госпитализирован с ранением руки.Отмечается, что правоохранители установили местонахождение мужчины, сейчас следователи работают с подозреваемым. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения, также следователи намерены ходатайствовать о его аресте."Полицейские в Читинском районе задержали подозреваемого, ранившего сотрудника полиции. Личность злоумышленника была установлена в первые минуты после совершения преступления. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в дневное время 9 сентября сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Читинскому району задержали подозреваемого на одной из улиц села Смоленка. Им оказался житель Читинского района 1983 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю.Уточняется, что с задержанным работают следователи СУСК России по Забайкалью.По данным пресс-службы краевого СУСК России, проводится допрос мужчины. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210813/napadenie-1745592724.html
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происшествия, забайкальский край, читинский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:10 09.09.2021 (обновлено: 15:34 09.09.2021)
В Забайкалье задержали подозреваемого в стрельбе в полицейского
В Забайкалье задержали подозреваемого в стрельбе в приехавшего на вызов полицейского
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в полицейского в Забайкалье, сообщается на сайте СК РФ
.
Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за стрельбы в приехавшего на вызов полицейского в Читинском районе
. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поставил ход дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
"В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) задержан мужчина, подозреваемый в этом преступлении", - говорится в сообщении.
В СК напомнили, что 9 сентября в поселке Смоленка Забайкальского края
мужчина выстрелил в полицейского, находящегося за рулем служебного автомобиля, тот был госпитализирован с ранением руки.
Отмечается, что правоохранители установили местонахождение мужчины, сейчас следователи работают с подозреваемым. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения, также следователи намерены ходатайствовать о его аресте.
"Полицейские в Читинском районе задержали подозреваемого, ранившего сотрудника полиции. Личность злоумышленника была установлена в первые минуты после совершения преступления. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в дневное время 9 сентября сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Читинскому району задержали подозреваемого на одной из улиц села Смоленка. Им оказался житель Читинского района 1983 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю.
Уточняется, что с задержанным работают следователи СУСК России по Забайкалью.
По данным пресс-службы краевого СУСК России, проводится допрос мужчины. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.