В Раде заявили о потере "уникальной возможности" для Украины
Депутат Гончаренко раскритиковал отказ Рады просить у США статус основного союзника
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Провал голосования в Верховной раде, отказавшейся обращаться к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, обернулся потерей "уникальной возможности" для Киева. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Парламент Украины на внеочередном заседании в среду отклонил обращение к конгрессу США о предоставлении Киеву такого статуса. Обращение поддержали лишь 24 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
"К сожалению, Верховная рада не поддержала обращение по статусу. Мы таким образом упустили уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения", - написал Гончаренко.
По его словам, главное, что Киев теряет стратегически, — это возможность перейти из статуса партнера в статус союзника США, что является "принципиальным моментом". Гончаренко выразил мнение, что рамочное соглашение в сфере обороны, которое президент Владимир Зеленский подписал в Вашингтоне, "не имеет и части тех преимуществ", которые дал бы Украине статус основного союзника США вне НАТО.
"Мы все еще боимся откровенно заявлять о собственной внешнеполитической позиции. НАТО и ЕС — наша однозначная стратегическая цель. Однако мы видим, что ни ПДЧ (плана действий по членству в НАТО. – прим. ред.), ни любого другого плана у нас пока нет. Так что это дело средне-и долгосрочное. А защищаться нам нужно уже здесь и сейчас. Война продолжается", - заключил депутат.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.