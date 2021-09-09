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В Раде заявили о потере "уникальной возможности" для Украины
В Раде заявили о потере "уникальной возможности" для Украины - РИА Новости, 09.09.2021
В Раде заявили о потере "уникальной возможности" для Украины
Провал голосования в Верховной раде, отказавшейся обращаться к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, обернулся потерей... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T07:06
2021-09-09T07:06
в мире
украина
сша
андерс фог расмуссен
владимир зеленский
нато
верховная рада украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Провал голосования в Верховной раде, отказавшейся обращаться к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, обернулся потерей "уникальной возможности" для Киева. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.Парламент Украины на внеочередном заседании в среду отклонил обращение к конгрессу США о предоставлении Киеву такого статуса. Обращение поддержали лишь 24 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов."К сожалению, Верховная рада не поддержала обращение по статусу. Мы таким образом упустили уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения", - написал Гончаренко.По его словам, главное, что Киев теряет стратегически, — это возможность перейти из статуса партнера в статус союзника США, что является "принципиальным моментом". Гончаренко выразил мнение, что рамочное соглашение в сфере обороны, которое президент Владимир Зеленский подписал в Вашингтоне, "не имеет и части тех преимуществ", которые дал бы Украине статус основного союзника США вне НАТО."Мы все еще боимся откровенно заявлять о собственной внешнеполитической позиции. НАТО и ЕС — наша однозначная стратегическая цель. Однако мы видим, что ни ПДЧ (плана действий по членству в НАТО. – прим. ред.), ни любого другого плана у нас пока нет. Так что это дело средне-и долгосрочное. А защищаться нам нужно уже здесь и сейчас. Война продолжается", - заключил депутат.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210908/ukraina-1749111148.html
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в мире, украина, сша, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, европейская солидарность, алексей гончаренко
07:06 09.09.2021
 
В Раде заявили о потере "уникальной возможности" для Украины

Депутат Гончаренко раскритиковал отказ Рады просить у США статус основного союзника

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Провал голосования в Верховной раде, отказавшейся обращаться к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, обернулся потерей "уникальной возможности" для Киева. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Парламент Украины на внеочередном заседании в среду отклонил обращение к конгрессу США о предоставлении Киеву такого статуса. Обращение поддержали лишь 24 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
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"К сожалению, Верховная рада не поддержала обращение по статусу. Мы таким образом упустили уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения", - написал Гончаренко.
По его словам, главное, что Киев теряет стратегически, — это возможность перейти из статуса партнера в статус союзника США, что является "принципиальным моментом". Гончаренко выразил мнение, что рамочное соглашение в сфере обороны, которое президент Владимир Зеленский подписал в Вашингтоне, "не имеет и части тех преимуществ", которые дал бы Украине статус основного союзника США вне НАТО.
"Мы все еще боимся откровенно заявлять о собственной внешнеполитической позиции. НАТО и ЕС — наша однозначная стратегическая цель. Однако мы видим, что ни ПДЧ (плана действий по членству в НАТО. – прим. ред.), ни любого другого плана у нас пока нет. Так что это дело средне-и долгосрочное. А защищаться нам нужно уже здесь и сейчас. Война продолжается", - заключил депутат.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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В миреУкраинаСШААндерс Фог РасмуссенВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьАлексей Гончаренко
 
 
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