https://ria.ru/20210909/status-1749280579.html

В Раде заявили о потере "уникальной возможности" для Украины

В Раде заявили о потере "уникальной возможности" для Украины - РИА Новости, 09.09.2021

В Раде заявили о потере "уникальной возможности" для Украины

Провал голосования в Верховной раде, отказавшейся обращаться к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, обернулся потерей... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T07:06

2021-09-09T07:06

2021-09-09T07:06

в мире

украина

сша

андерс фог расмуссен

владимир зеленский

нато

верховная рада украины

европейская солидарность

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Провал голосования в Верховной раде, отказавшейся обращаться к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, обернулся потерей "уникальной возможности" для Киева. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.Парламент Украины на внеочередном заседании в среду отклонил обращение к конгрессу США о предоставлении Киеву такого статуса. Обращение поддержали лишь 24 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов."К сожалению, Верховная рада не поддержала обращение по статусу. Мы таким образом упустили уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения", - написал Гончаренко.По его словам, главное, что Киев теряет стратегически, — это возможность перейти из статуса партнера в статус союзника США, что является "принципиальным моментом". Гончаренко выразил мнение, что рамочное соглашение в сфере обороны, которое президент Владимир Зеленский подписал в Вашингтоне, "не имеет и части тех преимуществ", которые дал бы Украине статус основного союзника США вне НАТО."Мы все еще боимся откровенно заявлять о собственной внешнеполитической позиции. НАТО и ЕС — наша однозначная стратегическая цель. Однако мы видим, что ни ПДЧ (плана действий по членству в НАТО. – прим. ред.), ни любого другого плана у нас пока нет. Так что это дело средне-и долгосрочное. А защищаться нам нужно уже здесь и сейчас. Война продолжается", - заключил депутат.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749111148.html

https://ria.ru/20210908/zaderzhanie-1749230888.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, европейская солидарность, алексей гончаренко