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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210909/statue-1749128393.html
Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению - РИА Новости, 09.09.2021
Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
Статую Христофора Колумба, которая стояла на одной из самых оживленных улиц Мехико — проспекте Пасео де ла Реформа, заменят мемориалом мексиканского скульптора... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T03:34
2021-09-09T03:34
культура
мексика
новости культуры
сша
бристоль (город)
христофор колумб
андрес мануэль лопес обрадор
карибское море
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Статую Христофора Колумба, которая стояла на одной из самых оживленных улиц Мехико — проспекте Пасео де ла Реформа, заменят мемориалом мексиканского скульптора Педро Рейеса, посвященного женщинам из числа коренного населения. Об этом заявила мэр города Клаудия Шейнбаум Пардо, сообщает Artnews.В издании отмечают, что бронзовая фигура XIX века часто становилась мишенью демонстрантов, которые осуждали роль мореплавателя в колонизации Америки. В октябре прошлого года городские власти сняли ее с постамента перед запланированной реставрацией. Это вызвало слухи о том, что фигура больше не вернется на свое место.В прошлое воскресенье информация подтвердилась, когда Шейнбаум Пардо на мероприятии, посвященном Международному дню женщин из числа коренных народов, рассказала, что на месте памятника Колумбу появится мемориал, посвященный самыми влиятельными жительницам Мексики. Ожидается, что новый памятник будет возведен к 12 октября, который в Соединенных Штатах признан Днем Колумба, а в Мексике известен, как Dia de la Raza (День расы).Объявление Клаудии Шейнбаум Пардо следует за всемирной переоценкой памятников, посвященных историческим личностям и связанных с превосходством белых и колониальным насилием.Например, в 2020 году воодушевленные движением Black Lives Matter протестующие, крушили и свергали статуи в крупных городах по всему миру. Одной из самых известных стала история, связанная со статуей работорговца Эдварда Кольстона в Бристоле (Англия). Ее бросили в гавань. Памятники Христофору Колумбу тоже обсуждались как минимум в течение последнего столетия. Многие осуждали его роль в геноциде коренных американцев и трансатлантической работорговле. В прошлом году статуи мореплавателя были свергнуты и обезглавлены в нескольких городах США на фоне растущего стремления отменить федеральный праздник, посвященный его прибытию в Карибское море в 1492 году.А в Мехико жители ежегодно собирались около бронзовой статуи в праздничные дни и пачкали ее аэрозольными красками. Но когда фигуру Колумбу сняли в прошлом году, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что "эта дата — очень спорная и противоречивая".
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мексика, новости культуры, сша, бристоль (город), христофор колумб, андрес мануэль лопес обрадор, карибское море
03:34 09.09.2021
 

Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению

© Depositphotos / kmiragayaПамятник Христофору Колумбу на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико
Памятник Христофору Колумбу на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Depositphotos / kmiragaya
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Статую Христофора Колумба, которая стояла на одной из самых оживленных улиц Мехико — проспекте Пасео де ла Реформа, заменят мемориалом мексиканского скульптора Педро Рейеса, посвященного женщинам из числа коренного населения. Об этом заявила мэр города Клаудия Шейнбаум Пардо, сообщает Artnews.

В издании отмечают, что бронзовая фигура XIX века часто становилась мишенью демонстрантов, которые осуждали роль мореплавателя в колонизации Америки. В октябре прошлого года городские власти сняли ее с постамента перед запланированной реставрацией. Это вызвало слухи о том, что фигура больше не вернется на свое место.
В прошлое воскресенье информация подтвердилась, когда Шейнбаум Пардо на мероприятии, посвященном Международному дню женщин из числа коренных народов, рассказала, что на месте памятника Колумбу появится мемориал, посвященный самыми влиятельными жительницам Мексики.
"Мы в долгу перед ними. Мы существуем благодаря им, — пояснила мэр. — Это история нашей страны и нашей Родины".
Ожидается, что новый памятник будет возведен к 12 октября, который в Соединенных Штатах признан Днем Колумба, а в Мексике известен, как Dia de la Raza (День расы).
Объявление Клаудии Шейнбаум Пардо следует за всемирной переоценкой памятников, посвященных историческим личностям и связанных с превосходством белых и колониальным насилием.
Например, в 2020 году воодушевленные движением Black Lives Matter протестующие, крушили и свергали статуи в крупных городах по всему миру. Одной из самых известных стала история, связанная со статуей работорговца Эдварда Кольстона в Бристоле (Англия). Ее бросили в гавань.

Памятники Христофору Колумбу тоже обсуждались как минимум в течение последнего столетия. Многие осуждали его роль в геноциде коренных американцев и трансатлантической работорговле. В прошлом году статуи мореплавателя были свергнуты и обезглавлены в нескольких городах США на фоне растущего стремления отменить федеральный праздник, посвященный его прибытию в Карибское море в 1492 году.
А в Мехико жители ежегодно собирались около бронзовой статуи в праздничные дни и пачкали ее аэрозольными красками. Но когда фигуру Колумбу сняли в прошлом году, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что "эта дата — очень спорная и противоречивая".
Рабочие снимают статую генерала Конфедерации Роберта Ли в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
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КультураМексикаНовости культурыСШАБристоль (город)Христофор КолумбАндрес Мануэль Лопес ОбрадорКарибское море
 
 
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