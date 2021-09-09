https://ria.ru/20210909/statue-1749128393.html

Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению

Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению - РИА Новости, 09.09.2021

Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению

Статую Христофора Колумба, которая стояла на одной из самых оживленных улиц Мехико — проспекте Пасео де ла Реформа, заменят мемориалом мексиканского скульптора... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T03:34

2021-09-09T03:34

2021-09-09T03:34

культура

мексика

новости культуры

сша

бристоль (город)

христофор колумб

андрес мануэль лопес обрадор

карибское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749130653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03f3bac1232b39ee95163f7e6aed0780.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Статую Христофора Колумба, которая стояла на одной из самых оживленных улиц Мехико — проспекте Пасео де ла Реформа, заменят мемориалом мексиканского скульптора Педро Рейеса, посвященного женщинам из числа коренного населения. Об этом заявила мэр города Клаудия Шейнбаум Пардо, сообщает Artnews.В издании отмечают, что бронзовая фигура XIX века часто становилась мишенью демонстрантов, которые осуждали роль мореплавателя в колонизации Америки. В октябре прошлого года городские власти сняли ее с постамента перед запланированной реставрацией. Это вызвало слухи о том, что фигура больше не вернется на свое место.В прошлое воскресенье информация подтвердилась, когда Шейнбаум Пардо на мероприятии, посвященном Международному дню женщин из числа коренных народов, рассказала, что на месте памятника Колумбу появится мемориал, посвященный самыми влиятельными жительницам Мексики. Ожидается, что новый памятник будет возведен к 12 октября, который в Соединенных Штатах признан Днем Колумба, а в Мексике известен, как Dia de la Raza (День расы).Объявление Клаудии Шейнбаум Пардо следует за всемирной переоценкой памятников, посвященных историческим личностям и связанных с превосходством белых и колониальным насилием.Например, в 2020 году воодушевленные движением Black Lives Matter протестующие, крушили и свергали статуи в крупных городах по всему миру. Одной из самых известных стала история, связанная со статуей работорговца Эдварда Кольстона в Бристоле (Англия). Ее бросили в гавань. Памятники Христофору Колумбу тоже обсуждались как минимум в течение последнего столетия. Многие осуждали его роль в геноциде коренных американцев и трансатлантической работорговле. В прошлом году статуи мореплавателя были свергнуты и обезглавлены в нескольких городах США на фоне растущего стремления отменить федеральный праздник, посвященный его прибытию в Карибское море в 1492 году.А в Мехико жители ежегодно собирались около бронзовой статуи в праздничные дни и пачкали ее аэрозольными красками. Но когда фигуру Колумбу сняли в прошлом году, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что "эта дата — очень спорная и противоречивая".

https://ria.ru/20210710/demontazh-1740748155.html

мексика

сша

бристоль (город)

карибское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мексика, новости культуры, сша, бристоль (город), христофор колумб, андрес мануэль лопес обрадор, карибское море