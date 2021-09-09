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Запущенный с Плесецка военный спутник успешно выведен на орбиту
Запущенный с Плесецка военный спутник успешно выведен на орбиту - РИА Новости, 09.09.2021
Запущенный с Плесецка военный спутник успешно выведен на орбиту
Ракета-носитель "Союз-2", стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России, сообщили РИА Новости в департаменте РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:40
2021-09-09T23:40
2021-09-09T23:40
архангельская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
союз
плесецк (космодром)
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2", стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства."Стартовавшая сегодня, 9 сентября, в 22.59 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.Там уточнили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1в" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.
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архангельская область, министерство обороны рф (минобороны рф), союз, плесецк (космодром), россия
Запущенный с Плесецка военный спутник успешно выведен на орбиту
Стартовавшая с Плесецка ракета-носитель "Союз-2" вывела на орбиту спутник Минобороны