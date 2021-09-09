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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210909/sputnik-1749310501.html
В странах G20 "Спутник V" назвали лучшим средством профилактики COVID-19
В странах G20 "Спутник V" назвали лучшим средством профилактики COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021
В странах G20 "Спутник V" назвали лучшим средством профилактики COVID-19
Министры здравоохранения на встрече G20 называли вакцину "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:21
2021-09-09T11:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
большая двадцатка
михаил мурашко
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министры здравоохранения на встрече G20 называли вакцину "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.Встреча министров здравоохранения "Группы двадцати" прошла 5 сентября."За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, "Спутник" - лучший препарат для профилактики", - сказал Мурашко на Форуме социальных инноваций регионов.Он отметил, что более 1,2 тысячи медицинских изделий появилось на рынке за время пандемии, за столь короткий промежуток времени такого еще не было. По словам Мурашко, в том числе появились и препараты, который спасают жизни.
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коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", большая двадцатка, михаил мурашко, коронавирус в россии
11:21 09.09.2021 (обновлено: 11:34 09.09.2021)
 
В странах G20 "Спутник V" назвали лучшим средством профилактики COVID-19

Мурашко: в странах G20 "Спутник V" назвали лучшим препаратом для профилактики COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министры здравоохранения на встрече G20 называли вакцину "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Встреча министров здравоохранения "Группы двадцати" прошла 5 сентября.
"За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, "Спутник" - лучший препарат для профилактики", - сказал Мурашко на Форуме социальных инноваций регионов.
Он отметил, что более 1,2 тысячи медицинских изделий появилось на рынке за время пандемии, за столь короткий промежуток времени такого еще не было. По словам Мурашко, в том числе появились и препараты, который спасают жизни.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Большая двадцаткаМихаил МурашкоКоронавирус в России
 
 
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