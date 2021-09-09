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В странах G20 "Спутник V" назвали лучшим средством профилактики COVID-19

В странах G20 "Спутник V" назвали лучшим средством профилактики COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021

В странах G20 "Спутник V" назвали лучшим средством профилактики COVID-19

Министры здравоохранения на встрече G20 называли вакцину "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:21

2021-09-09T11:21

2021-09-09T11:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

большая двадцатка

михаил мурашко

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министры здравоохранения на встрече G20 называли вакцину "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.Встреча министров здравоохранения "Группы двадцати" прошла 5 сентября."За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, "Спутник" - лучший препарат для профилактики", - сказал Мурашко на Форуме социальных инноваций регионов.Он отметил, что более 1,2 тысячи медицинских изделий появилось на рынке за время пандемии, за столь короткий промежуток времени такого еще не было. По словам Мурашко, в том числе появились и препараты, который спасают жизни.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", большая двадцатка, михаил мурашко, коронавирус в россии