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Глава МИД Израиля рассказал, как Красная армия спасла его отца от нацистов
Глава МИД Израиля рассказал, как Красная армия спасла его отца от нацистов - РИА Новости, 09.09.2021
Глава МИД Израиля рассказал, как Красная армия спасла его отца от нацистов
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид рассказал, как русские спасли его родственников от нацистов. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:53
2021-09-09T14:53
2021-09-09T16:03
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россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид рассказал, как русские спасли его родственников от нацистов.На пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым он вспомнил, что 76 лет назад его отец находился в будапештском гетто.Лапид напомнил, что через три года российский народ поддержал создание израильского государства."Мы — ваши должники. Мы храним эту память, у нашего народа долгая память", — добавил Лапид.Советский Союз в 1948 году первым де-юре признал Израиль и установил с ним дипломатические отношения.
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в мире, израиль, ссср, мид израиля, вторая мировая война (1939-1945), холокост, россия
14:53 09.09.2021 (обновлено: 16:03 09.09.2021)
Глава МИД Израиля рассказал, как Красная армия спасла его отца от нацистов
Глава МИД Израиля Лапид рассказал, как СССР спас его отца, узника будапештского гетто