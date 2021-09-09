https://ria.ru/20210909/sobyanin-1749308180.html
Система здравоохранения Москвы проходит глубинные изменения, заявил Собянин
Система здравоохранения Москвы проходит глубинные изменения, заявил Собянин - РИА Новости, 09.09.2021
Система здравоохранения Москвы проходит глубинные изменения, заявил Собянин
Вся система здравоохранения Москвы претерпевает глубинные изменения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках форума Социальных инноваций регионов. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:10
2021-09-09T11:10
2021-09-09T11:26
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вся система здравоохранения Москвы претерпевает глубинные изменения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках форума Социальных инноваций регионов."Сегодня вся система здравоохранения претерпевает глубинные модернизации", - сказал Собянин.Мэр отметил, что отчасти к этому сподвигла пандемия, но все изменения также были в планах.IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября. Мероприятие займет три дня, запланировано более 50 мероприятий.
https://ria.ru/20210909/bezrabotitsa-1749310784.html
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москва, сергей собянин, общество
11:10 09.09.2021 (обновлено: 11:26 09.09.2021)
Система здравоохранения Москвы проходит глубинные изменения, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: вся система здравоохранения столицы проходит глубинные изменения