https://ria.ru/20210909/sobyanin-1749308180.html

Система здравоохранения Москвы проходит глубинные изменения, заявил Собянин

Система здравоохранения Москвы проходит глубинные изменения, заявил Собянин - РИА Новости, 09.09.2021

Система здравоохранения Москвы проходит глубинные изменения, заявил Собянин

Вся система здравоохранения Москвы претерпевает глубинные изменения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках форума Социальных инноваций регионов. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:10

2021-09-09T11:10

2021-09-09T11:26

москва

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вся система здравоохранения Москвы претерпевает глубинные изменения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках форума Социальных инноваций регионов."Сегодня вся система здравоохранения претерпевает глубинные модернизации", - сказал Собянин.Мэр отметил, что отчасти к этому сподвигла пандемия, но все изменения также были в планах.IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября. Мероприятие займет три дня, запланировано более 50 мероприятий.

https://ria.ru/20210909/bezrabotitsa-1749310784.html

https://ria.ru/20210908/sobyanin-1749262689.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, общество