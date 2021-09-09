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Система здравоохранения Москвы проходит глубинные изменения, заявил Собянин
Система здравоохранения Москвы проходит глубинные изменения, заявил Собянин - РИА Новости, 09.09.2021
Система здравоохранения Москвы проходит глубинные изменения, заявил Собянин
Вся система здравоохранения Москвы претерпевает глубинные изменения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках форума Социальных инноваций регионов. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:10
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москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вся система здравоохранения Москвы претерпевает глубинные изменения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках форума Социальных инноваций регионов."Сегодня вся система здравоохранения претерпевает глубинные модернизации", - сказал Собянин.Мэр отметил, что отчасти к этому сподвигла пандемия, но все изменения также были в планах.IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября. Мероприятие займет три дня, запланировано более 50 мероприятий.
https://ria.ru/20210909/bezrabotitsa-1749310784.html
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москва, сергей собянин, общество
11:10 09.09.2021 (обновлено: 11:26 09.09.2021)
 
Система здравоохранения Москвы проходит глубинные изменения, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: вся система здравоохранения столицы проходит глубинные изменения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вся система здравоохранения Москвы претерпевает глубинные изменения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках форума Социальных инноваций регионов.
"Сегодня вся система здравоохранения претерпевает глубинные модернизации", - сказал Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Безработица в Москве восстановилась до докризисного уровня, заявил Собянин
Мэр отметил, что отчасти к этому сподвигла пандемия, но все изменения также были в планах.
"Сегодня уже два миллиона диагнозов в поликлиниках поставлены с помощью подсказок доктору на основе искусственного интеллекта. Это вот во время пандемии. Сегодня цифровая система поликлиники и развитие Единой медицинской информационной системы идет шагами, которые не снились нам в предыдущие годы", - добавил он.
IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 9 по 11 сентября. Мероприятие займет три дня, запланировано более 50 мероприятий.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 21:53
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