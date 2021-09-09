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Наука
https://ria.ru/20210909/smartfon-1749229463.html
Какой недорогой смартфон выбрать в 2021 году: семь популярных моделей
Какой недорогой смартфон выбрать в 2021 году: семь популярных моделей - РИА Новости, 09.09.2021
Какой недорогой смартфон выбрать в 2021 году: семь популярных моделей
Рынок смартфонов в России в первом полугодии достиг рекордных 300 миллиардов рублей, что гораздо больше, чем даже в благополучном 2019-м, подсчитали аналитики... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:00
2021-09-09T08:02
наука
технологии
гаджеты
google android
xiaomi inc
samsung
realme
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. Рынок смартфонов в России в первом полугодии достиг рекордных 300 миллиардов рублей, что гораздо больше, чем даже в благополучном 2019-м, подсчитали аналитики "М.Видео-Эльдорадо". Наибольший интерес традиционно вызывают недорогие смартфоны, особенно в сегменте до 15 000 рублей, в котором уже возможны хорошие характеристики. На что стоит обратить внимание при выборе такой трубки — в обзоре РИА Новости.Poco M3 ProЦена: 14 500 рублейУлучшенная и дополненная версия прошлогоднего Poco M3 от суббренда Xiaomi прибавила в цене — дешевле 14 500 рублей в рознице при 4/64 Гб не получится. Впрочем, это проблема всего сегмента, пострадавшего от дефицита микросхем. Pro-версия получила 6,5-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц — высокая герцовка наконец-то пришла и в недорогие смартфоны. Отличается и платформа, теперь тут более современный MediaTek Dimensity 700, что немедленно отразилось на общей производительности и игровых возможностях. Трехкамерный блок состоит из 48-мегапиксельного датчика и двух "затычек" по 2 Мп (макро и боке). Имеется NFC, в отличие от предшественника. Пользователям модель понравилась, но есть жалобы на экономию с динамиками (оригинальный Poco M3 умел проигрывать стерео) и относительно долгую зарядку, обусловленную большой батареей на 5000 мАч.Realme Narzo 30 5GЦена: 14 990 рублейЕще один относительно недорогой бестселлер. Realme активно привлекает аудиторию новой линейкой Narzo — модели 30 даже досталась поддержка 5G. Правда, в России это не заработает, нет заветного бэнда n79, с которым операторы связи тестируют новые сети в Москве и Санкт-Петербурге.По характеристикам Narzo 30 напоминает Poco M3 Pro: 6,5-дюймовый экран, процессор — 90 Гц, MediaTek Dimensity 700, три камеры (48, 2 и 2 Мп). Но хватает и отличий. Например, дисплей ярче и с иной цветопередачей. Оболочка Realme UI гораздо шустрее, и нет рекламы. Наконец, накопитель в два раза объемнее — 128 Гб. Впрочем, не обошлось и без экономии, пользователи часто жалуются на тонкий пластик корпуса.Nokia G20Цена: 13 500 рублейНекогда славной финской компании в современных условиях приходится гнаться за исконно китайскими брендами, которые предлагают заманчивые характеристики в этом ценовом диапазоне. Одна из таких попыток — Nokia G20. Дизайн усредненный, трубка выглядит несколько устаревшей из-за каплевидного выреза под фронтальную камеру. Оживляет лишь массивная круглая площадка под четыре камеры: основная 48 Мп, "ширик" 5 Мп, макро и боке (по 2 Мп каждая). На 6,5-дюймовом экране сэкономили — разрешения 1560 x 720 точек сейчас уже маловато. Производительность тоже далеко не передовая даже по меркам класса — за нее отвечает Mediatek Helio G35 (8 ядер, 12 нам и слабый графический чип). Зато платформа вместе с аккумулятором на 5000 мАч обеспечивает два дня автономной работы. Некоторым понравится и "чистый" Android, который компания продолжает называть преимуществом. А вот отсутствие чехла в комплекте вряд ли можно записать в актив.OnePlus Nord N100Цена: 14 200 рублейИмидж OnePlus не вяжется с недорогими смартфонами, но и в этой нише бренд, любимый гиками, себя понемногу пробует. Модель Nord N100 остается самой доступной, а недавно показанный N200 из-за поддержки 5G попал в сегмент повыше. В этом смартфоне довольно редкое сочетание характеристик экрана: 6,52-дюймовая матрица с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В отличие от многих конкурентов, здесь используется чипсет Qualcomm — Snapdragon 460, довольно производительное решение. Камеры: основная 13 Мп и два сенсора по 2 Мп. Качество съемки, вопреки стереотипу о превосходстве сенсоров с большим разрешением, довольно высокое. Не забыли о емком аккумуляторе с быстрой зарядкой (5000 мАч и 18 Вт) и аудиоджеке для проводных наушников. Пожалуй, главный недостаток — нет бесконтактных платежей. В OnePlus сэкономили на копеечном чипе NFC и потеряли немало покупателей.Samsung Galaxy A12Цена: 12 700 рублейОдин из самых доступных смартфонов A-серии. Эту модель, если бы не фирменная надпись, легко спутать с каким-нибудь прошлогодним бюджетным Xiaomi — широкая нижняя рамка экрана, каплевидная фронталка и черный квадрат камерного модуля. Можно даже говорить о своеобразном даунгрейде по сравнению с A11: шустрый Snapdragon 450 заменили на нерасторопный Mediatek Helio G35. Но это компенсируется 4 Гб оперативной памяти (встроенной — 64), у предшественника было вдвое меньше. Экран (6,5 дюйма) хоть и не блещет высоким разрешением и частотой обновления, но выдает естественные цвета. Четыре камеры (48, 5, 2 и 2 Мп) — но записывать видео в разрешении 1920 x 1080 пикселей при 60 кадрах в секунду гаджет не способен. Особое отношение Samsung к бюджетной модели прослеживается и в том, что заряжать аккумулятор в 5000 мАч предлагают 15-ваттной зарядкой, а это не быстро.Lenovo K12 ProЦена: 14 990 рублейСмартфон, c которым Lenovo вернулась на российский рынок после многолетнего перерыва, по идее, должен привлечь любителей больших экранов — диагональ в K12 Pro достигла 6,8 дюйма. Но разрешение HD+ и 60 Гц трудно назвать привлекательными. Низкая плотность пикселей приводит к тому, что пользователи жалуются на рыхлые шрифты. Платформа Snapdragon 662 — это просто очередная модернизация "бессмертного" 660-го из середины десятых. Впрочем, здесь чип неплохо себя показывает — помогли низкое разрешение и оптимизация оболочки. Трехсенсорная камера с главной на 64 Мп выдает приличные снимки даже при недостаточной освещенности. Lenovo K12 Pro получил огромный аккумулятор емкостью 6000 мАч, однако вместе с большими размерами это утяжелило гаджет (211 граммов), что понравится далеко не всем. Зато набор интерфейсов и коммуникаций полный: от 3,5-миллиметрового аудиоджека до NFC.Xiaomi Redmi 9TЦена: 13 900 рублейПеред нами своеобразное обновление популярной прошлогодней "девятки" — по-настоящему новый Redmi 10 до России доберется еще не скоро. Однако это не помешало модели стать популярной. Тускловатый дисплей достался от предшественника без изменений — 6,53 дюйма с разрешением 2340 x 1080 пикселей. Платформа Snapdragon 662 не блещет производительностью, задумчивости смартфону добавляет и прожорливая MIUI, которой не всегда хватает 4 Гб оперативной памяти. Набор камер неплохой — 48, 8, 2 и 2 Мп. Причем сверхширокоугольник здесь чуть ли не лучший в классе. Стандартный комплект интерфейсов дополняет такая экзотика, как инфракрасный порт. Но NFC есть далеко не во всех версиях — на это стоит обращать внимание при покупке. Хоть аккумулятор и на 6000 мАч, автономность — на уровне конкурентов с менее емкими батарейками. Некоторым не нравится отсутствие индикатора уведомлений и тихий разговорный динамик.
https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html
https://ria.ru/20210818/smartfon-1746161300.html
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технологии, гаджеты, google android, xiaomi inc, samsung, realme
08:00 09.09.2021 (обновлено: 08:02 09.09.2021)
 

Какой недорогой смартфон выбрать в 2021 году: семь популярных моделей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница салона сотовой связи "Мегафон" в Москве
Сотрудница салона сотовой связи Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. Рынок смартфонов в России в первом полугодии достиг рекордных 300 миллиардов рублей, что гораздо больше, чем даже в благополучном 2019-м, подсчитали аналитики "М.Видео-Эльдорадо". Наибольший интерес традиционно вызывают недорогие смартфоны, особенно в сегменте до 15 000 рублей, в котором уже возможны хорошие характеристики. На что стоит обратить внимание при выборе такой трубки — в обзоре РИА Новости.
Poco M3 Pro
Цена: 14 500 рублей
© XiaomiPoco M3 Pro
Poco M3 Pro
© Xiaomi
Poco M3 Pro
Улучшенная и дополненная версия прошлогоднего Poco M3 от суббренда Xiaomi прибавила в цене — дешевле 14 500 рублей в рознице при 4/64 Гб не получится. Впрочем, это проблема всего сегмента, пострадавшего от дефицита микросхем. Pro-версия получила 6,5-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц — высокая герцовка наконец-то пришла и в недорогие смартфоны. Отличается и платформа, теперь тут более современный MediaTek Dimensity 700, что немедленно отразилось на общей производительности и игровых возможностях. Трехкамерный блок состоит из 48-мегапиксельного датчика и двух "затычек" по 2 Мп (макро и боке). Имеется NFC, в отличие от предшественника. Пользователям модель понравилась, но есть жалобы на экономию с динамиками (оригинальный Poco M3 умел проигрывать стерео) и относительно долгую зарядку, обусловленную большой батареей на 5000 мАч.
Realme Narzo 30 5G
Цена: 14 990 рублей
© realmeRealme Narzo 30 5G
realme Narzo 30 5G
© realme
Realme Narzo 30 5G
Еще один относительно недорогой бестселлер. Realme активно привлекает аудиторию новой линейкой Narzo — модели 30 даже досталась поддержка 5G. Правда, в России это не заработает, нет заветного бэнда n79, с которым операторы связи тестируют новые сети в Москве и Санкт-Петербурге.
По характеристикам Narzo 30 напоминает Poco M3 Pro: 6,5-дюймовый экран, процессор — 90 Гц, MediaTek Dimensity 700, три камеры (48, 2 и 2 Мп). Но хватает и отличий. Например, дисплей ярче и с иной цветопередачей. Оболочка Realme UI гораздо шустрее, и нет рекламы. Наконец, накопитель в два раза объемнее — 128 Гб. Впрочем, не обошлось и без экономии, пользователи часто жалуются на тонкий пластик корпуса.
5G в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 08:00Наука
Как поймать 5G в Москве. Пробуем новую мобильную связь
Nokia G20
Цена: 13 500 рублей
© NokiaNokia G20
Nokia G20
© Nokia
Nokia G20
Некогда славной финской компании в современных условиях приходится гнаться за исконно китайскими брендами, которые предлагают заманчивые характеристики в этом ценовом диапазоне. Одна из таких попыток — Nokia G20. Дизайн усредненный, трубка выглядит несколько устаревшей из-за каплевидного выреза под фронтальную камеру. Оживляет лишь массивная круглая площадка под четыре камеры: основная 48 Мп, "ширик" 5 Мп, макро и боке (по 2 Мп каждая). На 6,5-дюймовом экране сэкономили — разрешения 1560 x 720 точек сейчас уже маловато. Производительность тоже далеко не передовая даже по меркам класса — за нее отвечает Mediatek Helio G35 (8 ядер, 12 нам и слабый графический чип). Зато платформа вместе с аккумулятором на 5000 мАч обеспечивает два дня автономной работы. Некоторым понравится и "чистый" Android, который компания продолжает называть преимуществом. А вот отсутствие чехла в комплекте вряд ли можно записать в актив.
OnePlus Nord N100
Цена: 14 200 рублей
© OnePlusOnePlus Nord N100
OnePlus Nord N100
© OnePlus
OnePlus Nord N100
Имидж OnePlus не вяжется с недорогими смартфонами, но и в этой нише бренд, любимый гиками, себя понемногу пробует. Модель Nord N100 остается самой доступной, а недавно показанный N200 из-за поддержки 5G попал в сегмент повыше. В этом смартфоне довольно редкое сочетание характеристик экрана: 6,52-дюймовая матрица с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В отличие от многих конкурентов, здесь используется чипсет Qualcomm — Snapdragon 460, довольно производительное решение. Камеры: основная 13 Мп и два сенсора по 2 Мп. Качество съемки, вопреки стереотипу о превосходстве сенсоров с большим разрешением, довольно высокое. Не забыли о емком аккумуляторе с быстрой зарядкой (5000 мАч и 18 Вт) и аудиоджеке для проводных наушников. Пожалуй, главный недостаток — нет бесконтактных платежей. В OnePlus сэкономили на копеечном чипе NFC и потеряли немало покупателей.
Samsung Galaxy A12
Цена: 12 700 рублей
© SamsungSamsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A12
© Samsung
Samsung Galaxy A12
Один из самых доступных смартфонов A-серии. Эту модель, если бы не фирменная надпись, легко спутать с каким-нибудь прошлогодним бюджетным Xiaomi — широкая нижняя рамка экрана, каплевидная фронталка и черный квадрат камерного модуля. Можно даже говорить о своеобразном даунгрейде по сравнению с A11: шустрый Snapdragon 450 заменили на нерасторопный Mediatek Helio G35. Но это компенсируется 4 Гб оперативной памяти (встроенной — 64), у предшественника было вдвое меньше. Экран (6,5 дюйма) хоть и не блещет высоким разрешением и частотой обновления, но выдает естественные цвета. Четыре камеры (48, 5, 2 и 2 Мп) — но записывать видео в разрешении 1920 x 1080 пикселей при 60 кадрах в секунду гаджет не способен. Особое отношение Samsung к бюджетной модели прослеживается и в том, что заряжать аккумулятор в 5000 мАч предлагают 15-ваттной зарядкой, а это не быстро.
Lenovo K12 Pro
Цена: 14 990 рублей
© РИА Новости / Кирилл КаримовLenovo K12 Pro
Lenovo K12 Pro - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Lenovo K12 Pro
Смартфон, c которым Lenovo вернулась на российский рынок после многолетнего перерыва, по идее, должен привлечь любителей больших экранов — диагональ в K12 Pro достигла 6,8 дюйма. Но разрешение HD+ и 60 Гц трудно назвать привлекательными. Низкая плотность пикселей приводит к тому, что пользователи жалуются на рыхлые шрифты. Платформа Snapdragon 662 — это просто очередная модернизация "бессмертного" 660-го из середины десятых. Впрочем, здесь чип неплохо себя показывает — помогли низкое разрешение и оптимизация оболочки. Трехсенсорная камера с главной на 64 Мп выдает приличные снимки даже при недостаточной освещенности. Lenovo K12 Pro получил огромный аккумулятор емкостью 6000 мАч, однако вместе с большими размерами это утяжелило гаджет (211 граммов), что понравится далеко не всем. Зато набор интерфейсов и коммуникаций полный: от 3,5-миллиметрового аудиоджека до NFC.
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Xiaomi Redmi 9T
Цена: 13 900 рублей
© XiaomiXiaomi Redmi 9T
Xiaomi Redmi 9T
© Xiaomi
Xiaomi Redmi 9T
Перед нами своеобразное обновление популярной прошлогодней "девятки" — по-настоящему новый Redmi 10 до России доберется еще не скоро. Однако это не помешало модели стать популярной. Тускловатый дисплей достался от предшественника без изменений — 6,53 дюйма с разрешением 2340 x 1080 пикселей. Платформа Snapdragon 662 не блещет производительностью, задумчивости смартфону добавляет и прожорливая MIUI, которой не всегда хватает 4 Гб оперативной памяти. Набор камер неплохой — 48, 8, 2 и 2 Мп. Причем сверхширокоугольник здесь чуть ли не лучший в классе. Стандартный комплект интерфейсов дополняет такая экзотика, как инфракрасный порт. Но NFC есть далеко не во всех версиях — на это стоит обращать внимание при покупке. Хоть аккумулятор и на 6000 мАч, автономность — на уровне конкурентов с менее емкими батарейками. Некоторым не нравится отсутствие индикатора уведомлений и тихий разговорный динамик.
 
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