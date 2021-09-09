https://ria.ru/20210909/skvazhiny-1749331343.html

Абрамченко предупредила об опасности 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин

Абрамченко предупредила об опасности 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин - РИА Новости, 09.09.2021

Абрамченко предупредила об опасности 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин

Около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопасными в России из-за того, что не была произведена их консервация, сообщила вице-премьер Виктория... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:56

2021-09-09T12:56

2021-09-09T12:56

экономика

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопасными в России из-за того, что не была произведена их консервация, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается объектов на суше, объектов накопленного вреда, мы сегодня фиксируем порядка 26 тысяч опасных, взрывоопасных скважин, это бывшие нефтяные разработки, которые необходимо точно так же утилизировать, выводить из эксплуатации", - сказал Абрамченко.Он отметила, что ликвидация этих скважин будет проходить в рамках программ по "генеральной уборке" страны, на которую будет выделено 20 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210909/razliv-1749298068.html

россия

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2021

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экономика, виктория абрамченко, россия