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Абрамченко предупредила об опасности 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин
Абрамченко предупредила об опасности 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин - РИА Новости, 09.09.2021
Абрамченко предупредила об опасности 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин
Около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопасными в России из-за того, что не была произведена их консервация, сообщила вице-премьер Виктория... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:56
2021-09-09T12:56
экономика
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопасными в России из-за того, что не была произведена их консервация, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается объектов на суше, объектов накопленного вреда, мы сегодня фиксируем порядка 26 тысяч опасных, взрывоопасных скважин, это бывшие нефтяные разработки, которые необходимо точно так же утилизировать, выводить из эксплуатации", - сказал Абрамченко.Он отметила, что ликвидация этих скважин будет проходить в рамках программ по "генеральной уборке" страны, на которую будет выделено 20 миллиардов рублей.
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экономика, виктория абрамченко, россия
12:56 09.09.2021
 
Абрамченко предупредила об опасности 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин

Абрамченко: около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопасными

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник нефтедобывающего предприятия на дожимной компрессорной станции
Сотрудник нефтедобывающего предприятия на дожимной компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Около 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопасными в России из-за того, что не была произведена их консервация, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается объектов на суше, объектов накопленного вреда, мы сегодня фиксируем порядка 26 тысяч опасных, взрывоопасных скважин, это бывшие нефтяные разработки, которые необходимо точно так же утилизировать, выводить из эксплуатации", - сказал Абрамченко.
Он отметила, что ликвидация этих скважин будет проходить в рамках программ по "генеральной уборке" страны, на которую будет выделено 20 миллиардов рублей.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
10:27
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ЭкономикаВиктория АбрамченкоРоссия
 
 
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