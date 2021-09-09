https://ria.ru/20210909/sizo-1749298812.html

Подозреваемым в СИЗО могут разрешить получать и менять паспорта

Подозреваемым в СИЗО могут разрешить получать и менять паспорта - РИА Новости, 09.09.2021

Подозреваемым в СИЗО могут разрешить получать и менять паспорта

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, позволяющий подозреваемым и обвиняемым менять и получать паспорта гражданина РФ через администрацию... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:32

2021-09-09T10:32

2021-09-09T10:32

общество

владимир груздев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746841729_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1055fe587ae4478687164ac1e6ac1517.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, позволяющий подозреваемым и обвиняемым менять и получать паспорта гражданина РФ через администрацию следственных изоляторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как пояснили в ведомстве, законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" - в статью 7 ("Места содержания под стражей) и статью 17 ("Права подозреваемых и обвиняемых")."Планируется установить право подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, подавать через администрацию следственного изолятора заявления о выдаче или замене паспорта гражданина РФ", - сказал собеседник агентства.Как пояснили в министерстве, документ был разработан еще в 2019 году. Его основная цель - социальная поддержка и защита прав и законных интересов граждан, содержащихся под стражей в СИЗО. В частности, сейчас подозреваемые и обвиняемые без паспорта не могут установить или подтвердить инвалидность, заключить брак, а также участвовать в иных гражданско-правовых сделках. Если поправки к федеральному закону будут приняты, то, согласно проекту, администрация следственного изолятора станет принимать соответствующие заявления от фигурантов и направлять их в территориальные органы МВД.Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал РИА Новости, что соответствующую инициативу Министерства юстиции РФ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Он сослался на данные ФСИН, согласно которым сейчас почти 9 тысяч заключенных в СИЗО заявили об утере своих паспортов."Это, прежде всего, социальная мера, чтобы после освобождения человек не оказался на улице без документов. Сегодня нормы, защищающие человека, не имеющего документов, предусмотрены только для осужденных. Если человек отбывает наказание в колонии, то при отсутствии в его личном деле паспорта, трудовой книжки или пенсионного удостоверения администрация исправительного учреждения заранее принимает меры по их получению. Если у заключенного нет средств, расходы оплачиваются за счет государства", – пояснил Груздев, отметив, что в отношении подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, такой обязанности у тюремного ведомства нет."Отсутствие у заключенного в СИЗО паспорта мешает ему оформить инвалидность, заключить брак и совершать какие-либо юридически значимые действия. Напомню, в частности, что заключенный вправе пригласить нотариуса. Кроме того, не всегда арестованный человек после приговора направляется в колонию. Тысячи людей ежегодно освобождаются из СИЗО. Важно, чтобы у них на руках были документы", – заявил председатель правления Ассоциации юристов России.

https://ria.ru/20210901/obschestvo-1748165410.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир груздев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия