https://ria.ru/20210909/siriya-1749436471.html
В Сирии погиб российский военный
В Сирии погиб российский военный - РИА Новости, 10.09.2021
В Сирии погиб российский военный
Российский военный погиб в Сирии в результате взрыва на дороге, по которой шла колонна с гумпомощью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-09T22:26
2021-09-09T22:26
2021-09-10T00:03
сирия
война в сирии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российский военный погиб в Сирии в результате взрыва на дороге, по которой шла колонна с гумпомощью, сообщили в Минобороны."Девятого сентября 2021 года в провинции Хомс <...> в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства", — отметили в ведомстве.Ехавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, его не удалось спасти.Минобороны окажет семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011-го. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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сирия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, москва, россия
22:26 09.09.2021 (обновлено: 00:03 10.09.2021)
В Сирии погиб российский военный
При подрыве машины в сирийской провинции Хомс погиб российский военный
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Российский военный погиб в Сирии
в результате взрыва на дороге, по которой шла колонна с гумпомощью, сообщили в Минобороны
.
"Девятого сентября 2021 года в провинции Хомс <...> в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства", — отметили в ведомстве.
Ехавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, его не удалось спасти.
Минобороны окажет семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011-го. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.