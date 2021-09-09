https://ria.ru/20210909/siriya-1749436471.html

В Сирии погиб российский военный

В Сирии погиб российский военный - РИА Новости, 10.09.2021

В Сирии погиб российский военный

Российский военный погиб в Сирии в результате взрыва на дороге, по которой шла колонна с гумпомощью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-09T22:26

2021-09-09T22:26

2021-09-10T00:03

сирия

война в сирии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российский военный погиб в Сирии в результате взрыва на дороге, по которой шла колонна с гумпомощью, сообщили в Минобороны."Девятого сентября 2021 года в провинции Хомс <...> в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства", — отметили в ведомстве.Ехавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, его не удалось спасти.Минобороны окажет семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011-го. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/siriya-1748933856.html

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сирия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, москва, россия