https://ria.ru/20210909/shtraf-1749322583.html
Первый канал не смог отменить штраф за материал СМИ-иноагента
Первый канал не смог отменить штраф за материал СМИ-иноагента - РИА Новости, 09.09.2021
Первый канал не смог отменить штраф за материал СМИ-иноагента
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по заявлению Роскомнадзора оштрафовала Первый канал на 30 тысяч рублей за... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:18
2021-09-09T12:18
2021-09-09T12:18
общество
технологии
прага
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
девятый арбитражный апелляционный суд
принятие закона о сми-иноагентах
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по заявлению Роскомнадзора оштрафовала Первый канал на 30 тысяч рублей за распространение материалов СМИ-иноагента без предусмотренной законом маркировки.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу Первого канала на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.В решении суда говорится, что Роскомнадзор провел в отношении Первого канала "внеплановое систематическое наблюдение", в ходе которого выявил, что в передаче телеканала "Время покажет" 10 марта демонстрировались материалы иностранного СМИ "Телеканал "Настоящее Время", выполняющего функции иностранного агента, без указания на то, что эти материалы созданы СМИ-иноагентом.Суд согласился с ведомством, что Первый канал тем самым нарушил установленное законом о СМИ лицензионное требование, за что предусмотрена административная ответственность.При этом суд отклонил доводы ответчика, заявившего, что требование о маркировке материалов иноагентов распространяется только на сами СМИ-иноагенты и на лиц, которые осуществляют ретрансляцию продукции такого СМИ.Телеканал "Настоящее Время"* внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента 5 декабря 2017 года под порядковым номером "5", говорится в судебном акте.Как сообщает сайт этого СМИ, "Настоящее время"* – это телеканал, созданный RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода*) при участии "Голоса Америки"*. Его редакция находится в Праге.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210825/sud-1747182701.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, прага, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), девятый арбитражный апелляционный суд, принятие закона о сми-иноагентах
Первый канал не смог отменить штраф за материал СМИ-иноагента
Первый канал не смог отменить в апелляции штраф за материал СМИ-иноагента без маркировки
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд
согласился с нижестоящей инстанцией, которая по заявлению Роскомнадзора
оштрафовала Первый канал на 30 тысяч рублей за распространение материалов СМИ-иноагента без предусмотренной законом маркировки.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу Первого канала на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы
, после чего оно вступило в законную силу.
В решении суда говорится, что Роскомнадзор провел в отношении Первого канала "внеплановое систематическое наблюдение", в ходе которого выявил, что в передаче телеканала "Время покажет" 10 марта демонстрировались материалы иностранного СМИ "Телеканал "Настоящее Время", выполняющего функции иностранного агента, без указания на то, что эти материалы созданы СМИ-иноагентом.
Суд согласился с ведомством, что Первый канал тем самым нарушил установленное законом о СМИ лицензионное требование, за что предусмотрена административная ответственность.
При этом суд отклонил доводы ответчика, заявившего, что требование о маркировке материалов иноагентов распространяется только на сами СМИ-иноагенты и на лиц, которые осуществляют ретрансляцию продукции такого СМИ.
Телеканал "Настоящее Время"* внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента 5 декабря 2017 года под порядковым номером "5", говорится в судебном акте.
Как сообщает сайт этого СМИ, "Настоящее время"* – это телеканал, созданный RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода*) при участии "Голоса Америки"*. Его редакция находится в Праге
.
* СМИ, выполняющее функции иноагента