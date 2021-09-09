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Первый канал не смог отменить штраф за материал СМИ-иноагента
Первый канал не смог отменить штраф за материал СМИ-иноагента - РИА Новости, 09.09.2021
Первый канал не смог отменить штраф за материал СМИ-иноагента
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по заявлению Роскомнадзора оштрафовала Первый канал на 30 тысяч рублей за... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:18
2021-09-09T12:18
общество
технологии
прага
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
девятый арбитражный апелляционный суд
принятие закона о сми-иноагентах
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по заявлению Роскомнадзора оштрафовала Первый канал на 30 тысяч рублей за распространение материалов СМИ-иноагента без предусмотренной законом маркировки.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу Первого канала на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.В решении суда говорится, что Роскомнадзор провел в отношении Первого канала "внеплановое систематическое наблюдение", в ходе которого выявил, что в передаче телеканала "Время покажет" 10 марта демонстрировались материалы иностранного СМИ "Телеканал "Настоящее Время", выполняющего функции иностранного агента, без указания на то, что эти материалы созданы СМИ-иноагентом.Суд согласился с ведомством, что Первый канал тем самым нарушил установленное законом о СМИ лицензионное требование, за что предусмотрена административная ответственность.При этом суд отклонил доводы ответчика, заявившего, что требование о маркировке материалов иноагентов распространяется только на сами СМИ-иноагенты и на лиц, которые осуществляют ретрансляцию продукции такого СМИ.Телеканал "Настоящее Время"* внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента 5 декабря 2017 года под порядковым номером "5", говорится в судебном акте.Как сообщает сайт этого СМИ, "Настоящее время"* – это телеканал, созданный RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода*) при участии "Голоса Америки"*. Его редакция находится в Праге.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210825/sud-1747182701.html
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общество, технологии, прага, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), девятый арбитражный апелляционный суд, принятие закона о сми-иноагентах
12:18 09.09.2021
 
Первый канал не смог отменить штраф за материал СМИ-иноагента

Первый канал не смог отменить в апелляции штраф за материал СМИ-иноагента без маркировки

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по заявлению Роскомнадзора оштрафовала Первый канал на 30 тысяч рублей за распространение материалов СМИ-иноагента без предусмотренной законом маркировки.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу Первого канала на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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Адвокат подал в суд на Первый канал из-за негативных новостей
В решении суда говорится, что Роскомнадзор провел в отношении Первого канала "внеплановое систематическое наблюдение", в ходе которого выявил, что в передаче телеканала "Время покажет" 10 марта демонстрировались материалы иностранного СМИ "Телеканал "Настоящее Время", выполняющего функции иностранного агента, без указания на то, что эти материалы созданы СМИ-иноагентом.
Суд согласился с ведомством, что Первый канал тем самым нарушил установленное законом о СМИ лицензионное требование, за что предусмотрена административная ответственность.
При этом суд отклонил доводы ответчика, заявившего, что требование о маркировке материалов иноагентов распространяется только на сами СМИ-иноагенты и на лиц, которые осуществляют ретрансляцию продукции такого СМИ.
Телеканал "Настоящее Время"* внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента 5 декабря 2017 года под порядковым номером "5", говорится в судебном акте.
Как сообщает сайт этого СМИ, "Настоящее время"* – это телеканал, созданный RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода*) при участии "Голоса Америки"*. Его редакция находится в Праге.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 10:38
Первый канал оштрафовали за материал СМИ-иноагента без маркировки
 
ОбществоТехнологииПрагаМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Девятый арбитражный апелляционный судПринятие закона о СМИ-иноагентах
 
 
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